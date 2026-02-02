Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Слави Бинев бе награден от принца на Фуджейра

Слави Бинев бе награден от принца на Фуджейра

  • 2 фев 2026 | 13:24
  • 244
  • 0

Късно снощи във Фуджейра, ОАЕ се проведе първото заседание на новото ръководство на Световната федерация по таекуондо. Президентът на БФТ Слави Бинев, който е член на Съвета на Директорите също бе сред участниците. На откриването на първата сесия, Бинев сподели в негово изказване, че изключително важно е включването на AI(изкуствен интелект) за бързо взимане на решения и важни въпроси, което според него ще олекоти работата. Тази негова идея бе подкрепена от първия зам. председател на Световната федерация проф. Джим Ба Нян, който е и председател на Корейската таекуондо федерация. Слави Бинев постави въпроса за интегрирането на маргиналните групи и тези, които са сепарирани от обществото.

Най-важната теме бе, че таекуондо много е спечелило, че е олимпийски спорт, но леко е загубило връзката с бойното изкуство. Всички присъстващи застанаха зад тази негова идея, а Бинев получи много поздравления и подкрепа в неформални срещи. 

На срещата присъстваха важни ръководители, сред които ген. Садат, който е един от най-важните личности в Саудитска арабия и дългогодишният член на МОК Иде Исака.    

След първото заседание на новото ръководство на Световната федерация Негово Височество Краун-Принца на Фуджейра Ал Шарки и президентът на WT д-р Чунг Уонг Чо наградиха най-елитните ръководители на световния спорт. Слави Бинев бе награден за приноса му в развитието на световния спорт и в частност таекуондо. След края на приема от Негово Височество Краун-Принца на Фуджейра, Слави Бинев проведе редица срещи.

Във Фуджейра присъстват кралски фамилии, които са част от управлението на спорта таекуондо.

От 27 февруари до 1 март тази година София ще е домакин на поредното издание на силния международен турнир Bulgaria open G2, който ще се проведе в "Арена София". До този момент на 2000 състезатели от цял свят са дали заявки за участие, което ще направи надпреварата изключително силна и сериозна.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джудистите ни с две титли и бронз във втория ден на Еврокупата в София

Джудистите ни с две титли и бронз във втория ден на Еврокупата в София

  • 1 фев 2026 | 18:27
  • 811
  • 0
"Масару" срази конкуренцията в Държавното първенство по кикбокс

"Масару" срази конкуренцията в Държавното първенство по кикбокс

  • 1 фев 2026 | 16:05
  • 359
  • 0
„Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

„Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

  • 1 фев 2026 | 13:46
  • 743
  • 0
Бонуси за отличниците на UFC 325

Бонуси за отличниците на UFC 325

  • 1 фев 2026 | 12:38
  • 557
  • 0
Шавкат Рахмонов отново е контузен, завръщането му може да се отложи за края на 2026

Шавкат Рахмонов отново е контузен, завръщането му може да се отложи за края на 2026

  • 1 фев 2026 | 11:54
  • 833
  • 0
Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

  • 1 фев 2026 | 11:40
  • 691
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 12:55
  • 33345
  • 8
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 13130
  • 5
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 15768
  • 10
Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 9678
  • 14
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 5840
  • 7
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 48129
  • 34