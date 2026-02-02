Слави Бинев бе награден от принца на Фуджейра

Късно снощи във Фуджейра, ОАЕ се проведе първото заседание на новото ръководство на Световната федерация по таекуондо. Президентът на БФТ Слави Бинев, който е член на Съвета на Директорите също бе сред участниците. На откриването на първата сесия, Бинев сподели в негово изказване, че изключително важно е включването на AI(изкуствен интелект) за бързо взимане на решения и важни въпроси, което според него ще олекоти работата. Тази негова идея бе подкрепена от първия зам. председател на Световната федерация проф. Джим Ба Нян, който е и председател на Корейската таекуондо федерация. Слави Бинев постави въпроса за интегрирането на маргиналните групи и тези, които са сепарирани от обществото.
Най-важната теме бе, че таекуондо много е спечелило, че е олимпийски спорт, но леко е загубило връзката с бойното изкуство. Всички присъстващи застанаха зад тази негова идея, а Бинев получи много поздравления и подкрепа в неформални срещи.
На срещата присъстваха важни ръководители, сред които ген. Садат, който е един от най-важните личности в Саудитска арабия и дългогодишният член на МОК Иде Исака.
След първото заседание на новото ръководство на Световната федерация Негово Височество Краун-Принца на Фуджейра Ал Шарки и президентът на WT д-р Чунг Уонг Чо наградиха най-елитните ръководители на световния спорт. Слави Бинев бе награден за приноса му в развитието на световния спорт и в частност таекуондо. След края на приема от Негово Височество Краун-Принца на Фуджейра, Слави Бинев проведе редица срещи.
Във Фуджейра присъстват кралски фамилии, които са част от управлението на спорта таекуондо.
От 27 февруари до 1 март тази година София ще е домакин на поредното издание на силния международен турнир Bulgaria open G2, който ще се проведе в "Арена София". До този момент на 2000 състезатели от цял свят са дали заявки за участие, което ще направи надпреварата изключително силна и сериозна.