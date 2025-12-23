Ламин Ямал показа досегашния си апартамент

Ламин Ямал отвори вратите на дома, в който е живял през последните две години. В момента футболистът на Барселона е в процес на преместване в ново жилище, а за да зарадва привържениците си, реши да покаже къде досега си е почивал след тежките мачове на тима.

“Може да не е къщата на „50 Cent“, но вижте каква реликва имам“, коментира той, докато с гордост показва на камерата подписан винил на Dr. Dre.

Облечен с резервния екип на Колумбия от Копа Америка 2024 (с номер 7 на Луис Диас на гърба), талантът от Рокафонда ни развежда из своя функционален тристаен апартамент, доста разхвърлян и пълен с най-различни предмети. Сред тях се открояват десетки трофеи и отличия, спечелени в кратката му досега кариера (за някои от които дори не си спомня кой му ги е връчил), както и почти патологична колекция от свещи и ароматизатори с мирис на ванилия. Не липсват и подаръци от фенове и спомени от скорошното му детство: „Спечелих тази плюшена играчка в Порт Авентура“.

Освен всекидневна и кухня на долния етаж, жилището разполага и с тераса на горния етаж, която обаче Ямал признава, че никога не е използвал. „Мислехме, че през лятото ще бъде страхотно, но в крайна сметка дори не сме сложили възглавниците на дивана, защото се притеснявам, че могат да ни видят“, споделя той.

Самото видео е качено в току-що създадения канал на играча в YouTube.

