Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Алекс Колев в „Гостът на Sportal.bg“
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ламин Ямал показа досегашния си апартамент

Ламин Ямал показа досегашния си апартамент

  • 23 дек 2025 | 10:05
  • 2443
  • 1
Ламин Ямал показа досегашния си апартамент

Ламин Ямал отвори вратите на дома, в който е живял през последните две години. В момента футболистът на Барселона е в процес на преместване в ново жилище, а за да зарадва привържениците си, реши да покаже къде досега си е почивал след тежките мачове на тима.

“Може да не е къщата на „50 Cent“, но вижте каква реликва имам“, коментира той, докато с гордост показва на камерата подписан винил на Dr. Dre.

Облечен с резервния екип на Колумбия от Копа Америка 2024 (с номер 7 на Луис Диас на гърба), талантът от Рокафонда ни развежда из своя функционален тристаен апартамент, доста разхвърлян и пълен с най-различни предмети. Сред тях се открояват десетки трофеи и отличия, спечелени в кратката му досега кариера (за някои от които дори не си спомня кой му ги е връчил), както и почти патологична колекция от свещи и ароматизатори с мирис на ванилия. Не липсват и подаръци от фенове и спомени от скорошното му детство: „Спечелих тази плюшена играчка в Порт Авентура“.

Освен всекидневна и кухня на долния етаж, жилището разполага и с тераса на горния етаж, която обаче Ямал признава, че никога не е използвал. „Мислехме, че през лятото ще бъде страхотно, но в крайна сметка дори не сме сложили възглавниците на дивана, защото се притеснявам, че могат да ни видят“, споделя той.

Самото видео е качено в току-що създадения канал на играча в YouTube.

6% от хейта в социалните мрежи срещу Ламин Ямал
6% от хейта в социалните мрежи срещу Ламин Ямал
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

  • 23 дек 2025 | 08:00
  • 3395
  • 2
Милан се отърва от Дивок Ориги

Милан се отърва от Дивок Ориги

  • 23 дек 2025 | 06:21
  • 2781
  • 3
Бивш футболист на Барселона, Интер и ПСЖ прекрати кариерата си

Бивш футболист на Барселона, Интер и ПСЖ прекрати кариерата си

  • 23 дек 2025 | 05:55
  • 5862
  • 0
Зиркзее иска в Рома, но Манчестър Юнайтед не бърза с отговора

Зиркзее иска в Рома, но Манчестър Юнайтед не бърза с отговора

  • 23 дек 2025 | 05:29
  • 3442
  • 0
Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

  • 23 дек 2025 | 05:03
  • 2494
  • 5
Президентът на Серия "А" разкри защо Милан и Комо няма да играят в Пърт

Президентът на Серия "А" разкри защо Милан и Комо няма да играят в Пърт

  • 23 дек 2025 | 04:36
  • 1846
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Колев в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Алекс Колев в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 23 дек 2025 | 11:00
  • 1330
  • 6
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 4649
  • 10
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 2659
  • 6
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 7554
  • 17
Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

  • 23 дек 2025 | 08:00
  • 3395
  • 2
Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1866
  • 0