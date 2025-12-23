ФИФА изпробва нова технология за определяне на аут и засада

Световната футболна централа ФИФА тества нова технология, която позволява да се установи дали топката е напуснала пределите на игралното поле преди отбелязването на гол.

Иновацията, наречена „Out of Bounds“, е една от няколкото разработки, изпробвани по време на три мача от Междуконтиненталната купа, които се проведоха този месец в Катар.

Освен това ФИФА, разшири употребата на технологията „Real-time 3D Recreation“ с цел по-бързото и нагледно определяне на засади по линията на видимост. На разположение на видео асистент рефера (VAR) и телевизионните зрители са две виртуални излъчвания, които пресъздават перспективата на двамата вратари.

Новите технологии са разработени от ФИФА в сътрудничество с компанията "Hawk-Eye Innovations". Към момента не е известно дали те ще бъдат внедрени в бъдеще и в националните първенства.