ФИФА вдигна трансферната забрана на Ал-Насър

Ал-Насър отново има право да регистрира нови футболисти, след като ФИФА отмени наложената по-рано санкция на клуба.
Трансферната забрана беше активирана на 20 декември заради просрочено задължение в размер на 9 милиона евро към Манчестър Сити. Дължимата сума е свързана с трансфера на Аймерик Лапорт през 2023 г., като плащането е трябвало да бъде извършено до 31 август.
ФИФА спря трансферите на клуба на Кристиано Роналдо
Вчера от ФИФА официално потвърдиха, че Ал-Насър е изпълнил всички свои финансови ангажименти. В резултат на това случаят е приключен, а забраната за картотекиране на нови играчи е отменена.
Отборът на Кристиано Роналдо е лидер след 9 изиграни кръга в СПЛ, като има пълен актив от 27 точки.
Снимки: Gettyimages