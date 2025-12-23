ФИФА вдигна трансферната забрана на Ал-Насър

Ал-Насър отново има право да регистрира нови футболисти, след като ФИФА отмени наложената по-рано санкция на клуба.

Трансферната забрана беше активирана на 20 декември заради просрочено задължение в размер на 9 милиона евро към Манчестър Сити. Дължимата сума е свързана с трансфера на Аймерик Лапорт през 2023 г., като плащането е трябвало да бъде извършено до 31 август.

ФИФА спря трансферите на клуба на Кристиано Роналдо

Вчера от ФИФА официално потвърдиха, че Ал-Насър е изпълнил всички свои финансови ангажименти. В резултат на това случаят е приключен, а забраната за картотекиране на нови играчи е отменена.

Отборът на Кристиано Роналдо е лидер след 9 изиграни кръга в СПЛ, като има пълен актив от 27 точки.

Снимки: Gettyimages