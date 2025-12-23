Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Потвърдено: Ювентус ще има нов спортен директор

Потвърдено: Ювентус ще има нов спортен директор

  • 23 дек 2025 | 02:53
  • 206
  • 0
Потвърдено: Ювентус ще има нов спортен директор

Ръководството на Ювентус е постигнало устно споразумение с Марко Отолини той да заеме поста на нов спортен директор в клуба.

Неговото име беше споменавано многократно през последните месеци, най-вече защото това назначение представлява завръщане в гранда от Торино, където той вече работи в периода от 2018 г. до 2022 г. и отговаряше за играчите, изпратени под наем.

Промените в Ювентус продължават: отборът взима спортния директор на последния в Серия А
Промените в Ювентус продължават: отборът взима спортния директор на последния в Серия А

45-годишният специалист напусна, за да натрупа нов опит в Дженоа, където работи от 2022 г. до края на октомври 2025 г. Той постигна споразумение за прекратяване на договора си с "грифоните" по взаимно съгласие.

Според редица медии, седмиците на преговори най-накрая са довели до положителен резултат. Отолини е имал множество други предложения, включително и от чужбина, и е искал да отдели време, за да вземе най-доброто решение за своето бъдеще. Сега той е постигнал устна договорка с Ювентус, стискайки си ръцете с ръководството, за да стане новият спортен директор на клуба.

