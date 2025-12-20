Петима членове на УС на БНФК опровергаха, че саботират дейността на организацията

Ние, Георги Ривов, Ангел Л. Стефанов, Борислава Ганева-Кирилова, Красен Хаджиев и Ивайло Петков, членове на Управителния съвет на Българската национална федерация карате (БНФК), считаме за необходимо да направим следното уточнение във връзка с разпространената публикация във Facebook и отразяването ѝ в медиите:
Твърденията, че ние „тенденциозно не участваме“ и „саботираме дейността на БНФК“, не отговарят на истината и подвеждат както състезателите и треньорите, така и обществеността.
Ние не отказваме участие в работата на Управителния съвет, а месеци наред умишлено сме изолирани от управлението на БНФК. Многократно писмено сме заявявали, че докато не разполагаме с необходимата информация и документи, каквито сме изисквали неведнъж, няма как да участваме в заседания на УС, защото по този начин не се взимат отговорни решения, касаещи цяла една обществена организация в лицето на БНФК.
През целия период ние:
не сме получавали протоколи от заседания на Управителния съвет - нито на такива заседания, на които сме присъствали, нито на такива, които са се провеждали с други хора, които фиктивно са представяни за членове на УС, но реално не са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
не сме получавали финансови отчети, банкови справки и разходни документи;
не сме били информирани за извършваните плащания и вземаните решения.
При тези обстоятелства е несправедливо и некоректно да ни се вменява вина, включително за неизплащане на премии, при положение че липсата на прозрачност и информация прави невъзможно упражняването на нашите правомощия като членове на Управителния съвет.
Особено притеснително е, че вместо да бъдат предоставени поисканите от нас документи от Президента на БНФК Николай Цанев и да се насрочи заседание в удобно за всички време, се правят публични внушения и се търси прехвърляне на отговорност върху нас.
Каква е действителната цел на свикването на Управителен съвет при умишлено непредоставяне на информация и документи на част от членовете му и търсене на формален кворум, вместо законосъобразно колективно управление?
Ние подкрепяме награждаването на спортистите, провеждането на отчетно Общо събрание и нормалната работа на Федерацията, но това трябва да се случва при спазване на Устава, с прозрачност и равнопоставеност, а не чрез публичен натиск и обвинения.
В защита на горното ще предоставим писма, изпратени до Президента на БНФК Николай Цанев с искане за предоставяне на необходимата информация, както и отговор от Министерството на младежта и спорта, че в ММС са получавани решения на Управителния съвет на БНФК, в които ние не сме участвали и които съответно са незаконосъобразни.
Ако целта е Федерацията да работи нормално, решението е просто:
предоставяне на всички документи, открит диалог и заседания, в които всички членове на Управителния съвет могат реално да участват.
Подписано:
Георги Ривов
Ангел Л. Стефанов
Борислава Ганева-Кирилова
Красен Хаджиев
Ивайло Петков