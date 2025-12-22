Калин Златков: Надявам се след Нова година да гоня и точките

Вторият ни по сила скиор алпиец в тура за Големия кристален глобус Калин Златков се нареди на 61 място в слалома за световната купа в Алта Бадия, Италия. Това е първи слалом при най-добрите, който Калин завършва. „Беше едно тежко състезание, но пистата е в добро състояние. Не мога да кажа, че съм доволен от своето каране, но все пак за първи път завършиш състезание за Световната купа и се надявам след Нова година да надградя и се устремя към топ 30 и спечелването на точки“, коментира Златков пред Александър Михнев в Италия.

Асът ни в алпийските ски Алберт Попов пък се нареди на 24 място и натрупа още точки преди най-важните слаломи от тура през януари.