Берое приключи годината с чиста победа срещу Славия

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) приключи календарната 2025-а година с победа в efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Живков тим надигра чисто като гост Славия с 3:0 (25:17, 25:23, 25:23) в среща от последния 11-и кръг на първия полусезон, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

По този начин, преди изиграването на останалите мачове от кръга утре, старозагорци са на 5-о място във временното класиране с 6 победи, 4 загуби и 18 точки. Берое може да бъде изпреварен единствено от отбора на Пирин (Разлог). Славия пък е на последната 11-а позиция в подреждането със само 1 победа, 9 загуби и 2 точки.

Велизар Чернокожев стана най-полезен за Берое с 16 точки (1 ас и 56% ефективност в атака - +10), а Махди Бентахер и Мартин Мечкаров добавиха 13 и 12 точки за победата.

За тима на Славия Дейвид Барутов (42% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) и Борис Китов (1 блок, 3 аса, 33% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане) завършиха с 11 и 10 точки.