Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Берое приключи годината с чиста победа срещу Славия

Берое приключи годината с чиста победа срещу Славия

  • 21 дек 2025 | 21:08
  • 515
  • 0

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) приключи календарната 2025-а година с победа в efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Живков тим надигра чисто като гост Славия с 3:0 (25:17, 25:23, 25:23) в среща от последния 11-и кръг на първия полусезон, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

По този начин, преди изиграването на останалите мачове от кръга утре, старозагорци са на 5-о място във временното класиране с 6 победи, 4 загуби и 18 точки. Берое може да бъде изпреварен единствено от отбора на Пирин (Разлог). Славия пък е на последната 11-а позиция в подреждането със само 1 победа, 9 загуби и 2 точки.

Велизар Чернокожев стана най-полезен за Берое с 16 точки (1 ас и 56% ефективност в атака - +10), а Махди Бентахер и Мартин Мечкаров добавиха 13 и 12 точки за победата.

За тима на Славия Дейвид Барутов (42% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) и Борис Китов (1 блок, 3 аса, 33% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане) завършиха с 11 и 10 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с трета загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с трета загуба в Русия

  • 21 дек 2025 | 19:32
  • 7314
  • 10
Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

  • 21 дек 2025 | 19:17
  • 541
  • 0
Драматични развои и интрига по пътя към 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Драматични развои и интрига по пътя към 1/4-финалите за Купа България Висша лига

  • 21 дек 2025 | 18:02
  • 800
  • 0
Волейболни таланти взеха участие на коледния турнир във Варна

Волейболни таланти взеха участие на коледния турнир във Варна

  • 21 дек 2025 | 17:45
  • 1112
  • 0
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 12310
  • 10
Любо Ганев награди шампионите в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София

Любо Ганев награди шампионите в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София

  • 21 дек 2025 | 16:08
  • 1750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 22574
  • 514
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 18788
  • 64
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 12310
  • 10
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 32690
  • 225
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 19430
  • 35
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 12350
  • 20