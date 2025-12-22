Четиримата италиански знаменосци за ЗОИ в Милано и Кортина получиха флага на страната от президента Серджо Матарела

Четиримата италиански знаменосци за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина Д'Ампецо бяха почетени на церемония по предаване на флага в президентския дворец, съобщава АП.

Състезателките Ариана Фонтана (шорттрек), Федерико Пелегрино (ски бягане), Федерика Бриньоне (ски алпийски дисциплини) и Амос Мозанер (кърлинг) получиха националния флаг лично от президента на Италия Серджо Матарела.

Скиорите Киара Мацел и Рене Де Силвестро, които ще бъдат знаменосци на Параолимпийските игри, също бяха почетени.

Фонтана и Пелегрино ще носят знамето на главната церемония по откриването на футболния стадион „Сан Сиро“ в Милано на 6 февруари, докато Бриньоне и Мосанер ще бъдат на едновременна церемония в Кортина д'Ампецо същата вечер.

Фонтана спечели рекордните 11 олимпийски медала на пет различни зимни игри, започвайки от Торино през 2006-а. Пелегрино има две сребърни отличия от най-големия спортен форум. Бриньоне е настояща носителка на Световната купа и има сребърен и два бронзови медала от Олимпийските игри. Тя се опитва да се възстанови от тежка контузия навреме за Игрите. Мозанер заедно със Стефания Константини взе златото на смесени двойки в кърлинга на Игрите в Пекин 2022.