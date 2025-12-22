Маринела Нинева бе наградена като спортист номер 2 на община Дряново

Най-добрата ни атлетка на маратон и полумаратон за 2025-а Маринела Нинева бе обявена за спортист номер 2 на община Дряново на 19 декември в спортната зала на града. Пред Нинева бяха само Николай Иванов (бокс) и Станислав Косев (тенис), които бяха с еднакъв брой точки и разделиха приза „Спортист на Дряново за 2025-а“.

В десетката има още четирима атлети – Любомир Макавеев, Памела Ени, Радостина Балова и Георгий Можейко.

През 2025-а Маринела Нинева стана балканска шампионка на маратон и полумаратон, спечели националните титли на двете дисциплини и се класира на 24-о място на европейското първенство по шосейни бягания на полумаратона.

Маринела записа и най-много победи при жените в състезанията на веригата “Рън България“.