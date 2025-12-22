Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Кейли Хъмфрис след първата си победа като майка: Чувството е страхотно да се ​​върна на върха след три години

Кейли Хъмфрис след първата си победа като майка: Чувството е страхотно да се ​​върна на върха след три години

  22 дек 2025 | 13:14
Кейли Хъмфрис след първата си победа като майка: Чувството е страхотно да се ​​върна на върха след три години

Кейли Хъмфрис засили подготовката си за Зимните олимпийски игри през 2026 година, след като в неделя се завърна към успехите за първи път от 2023-а. Състезателката по бобслей отпразнува първата си победа за Световната купа, откакто стана майка, съобщава агенция Reuters.

Хъмфрис спечели злато за Канада при двойките-жени на Игрите във Ванкувър през 2010-а и в Сочи четири години по-късно, а взе и бронз на Олимпиадата в Пьончан през 2018 година, преди да смени националността си и да започне да представлява САЩ, след което да спечели злато в дисциплината монобоб на Игрите в Пекин през 2022-а.

По-късно Кейли Хъмфрис си взе почивка от спорта за цял сезон през декември 2023-а по време на бременността си.

40-годишната състезателка, която си партнира с Емили Рена, за да триумфира на Световната купа в Сигулда (Латвия) в неделя, за последно спечели старт през февруари 2023-а на същото място.

„Чувството е страхотно да се върна на върха след три години“, заяви Хъмфрис и добави: „Това е първата ми победа като майка и първа победа за Емили, така че е специална победа и за двете ни. Перфектен ранен коледен подарък и за нас, и за отбора.“

Надпреварата по бобслей на Олимпийските игри в Милано-Кортина ще се проведе в Кортина д'Ампецо от 12 до 22 февруари.

