Боровец празнува 130 години с официално откриване на зимния сезон, богата програма и визия за бъдещето

Боровец ще даде официален старт на зимния сезон на 27 декември с богато празнично събитие, което ще постави и началото на юбилейните чествания по повод 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите. Независимо от метеорологичните условия, празникът ще се състои по план, като програмата е подготвена така, че да предложи приятно, сигурно и пълноценно преживяване за всички посетители.

Юбилейната година ще премине под мотото: „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще.“

По повод официалното откриване Боровец ще посрещне гостите си с празник, изпълнен със спортни активности и богата развлекателна програма за всички възрасти. Ако ски-зоната работи, лифт картите през целия съботен ден за деца ще бъдат на символичната цена от 1 лев, а дневните и нощните карти за всички останали възрастови групи ще се предлагат с 50% намаление. Ски и сноуборд училище „Бороспорт“ ще допълни празника с безплатни групови уроци за 130 начинаещи деца, като за предварително записаните участници е осигурена и безплатна екипировка.

Целодневната празнична програма ще започне още в 10:00 часа. Всички гости ще могат да се насладят на тематични игри и награди, демонстрации на Планинската спасителна служба, срещи със спасителните кучета, снежно иглу и образователна зона, както и творчески работилнички за деца с местни занаятчии и художници.

Спортните емоции ще бъдат във фокуса на събитието със зрелищен детски мини-слалом под ръководството на ски легендата Петър Попангелов и впечатляващи сноуборд фристайл демонстрации с участието на Александра Жекова. Следобедната програма ще бъде обогатена от два изискани музикални сета на хора към Сдружение „Духовна музика“ с диригент и солист Хари Драганов.

Официалната церемония ще се състои в 16:30 ч. на сцената пред хотел „Рила“ с участието на кмета на Община Самоков инж. Ангел Джоргов, представители на местната и областната власт, други официални лица и ръководството на Бороспорт. Вечерната програма ще превърне Боровец в истинска зимна сцена с впечатляващо лазерно шоу, факелно спускане и LED спектакъл със ски инструкторите, а празникът ще завърши с концерт на група „Молец“. Водещ на събитието ще бъде Александър Сано.

„Тази година откриването на сезона е по-специално, защото с него поставяме началото на юбилейните тържества за 130 години от основаването на Боровец. Това е повод не само за празник, но и за равносметка и визия за бъдещето“, каза новият изпълнителен директор на Бороспорт АД - Иво Цветков.

Той допълни, че дългосрочната стратегия е насочена към устойчивото развитие на курорта: „Нашата визия е Боровец да се развива като целогодишен курорт - с отлични условия за зимни спортове и богато разнообразие от активности през всички сезони. Инвестираме постоянно в инфраструктура, технологии и качество на услугите, защото доволните гости са нашият най-голям успех.“

Цветков подчерта още, че независимо от необичайните високи температури през декември, Бороспорт е подготвен за силен зимен сезон и добави: „Бороспорт влага постоянно в ски зоната, като през годините инвестирахме в снежна инсталация за заснежаване на пистите с технически сняг, в бързи и модерни седалкови въжени линии и в съпътстваща инфраструктура. В следващите десет години развитието на ски зоната ще е във високата част на планината, което включва заснежаване на ски-центъра над 1,800м надморска височина и замяна на кабинковата въжена линия с нова - по-модерна и по-бърза. За целта работим съвместно с Община Самоков, като разчитаме и на съдействието на държавата. Тези инвестиции са ключови за повишаване на капацитета, комфорта и безопасността за нашите гости, както и за удължаване на сезона и утвърждаването на Боровец като конкурентоспособна европейска зимна дестинация“.

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов също подчерта важността на дългосрочните проекти за Боровец и региона и поясни: „Успяхме да получим авторските права върху идейния проект за нов център на Боровец, или т.нар. „Златен триъгълник“. Това ще ни позволи да предприемем реални действия за разработване на технически проект.“

Проектът се планира да преобрази централното пространство на курорта и да го направи още по-атрактивен целогодишно - с нови публични пространства, туристически услуги и инфраструктура за отдих и забавление.

Откриването на сезона е само първото от серия инициативи през 2026 г., целящи да подчертаят богатата история и визията за устойчиво развитие на Боровец като модерна, динамична и целогодишна туристическа дестинация.