  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шавкат Рахмонов отново е контузен, завръщането му може да се отложи за края на 2026

Шавкат Рахмонов отново е контузен, завръщането му може да се отложи за края на 2026

  • 1 фев 2026 | 11:54
  • 259
  • 0

Феновете, които се надяваха скоро да видят отново в действие един от най-опасните бойци в полусредна категория на UFC, ще трябва да проявят още търпение. Не мина много време, откакто привържениците на бойните спортове научиха от самия Шавкат Рахмонов, че се готви за завръщане след едногодишно отсъствие от октагона.

Рахмонов (19-0 MMA, 7-0 UFC), смятан от повечето анализатори и фенове за основен претендент за титлата в полусредна категория, която сега е притежание на Ислам Махачев, беше извън строя поради травма в коляното. По-рано този месец той заяви, че е готов да се завърне и да се бие за пояса.

Изглежда обаче, че тези планове ще трябва да бъдат отложени, тъй като Рахмонов отново е контузен. 31-годишният боец е усложнил травмата в коляното си и наскоро е претърпял операция. Очаква се той да бъде извън строя поне девет месеца. Новината беше потвърдена от mmajunkie.com след разговор с човек от лагера на Рахмонов.

Последният двубой на Рахмонов беше през декември 2024 г., когато надигра топ претендента Иан Мачадо Гари и спечели с единодушно съдийско решение на UFC 310. Това беше първият път в кариерата на Рахмонов, в който му се наложи да стигне до решение на съдиите след 18 поредни победи с КО/събмишън.

Самият Рахмонов разкри, че е стъпил в битката с Мачадо Гари вече контузен, като се е бил с разкъсан менискус и частично скъсана предна кръстна връзка.

