„Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

Александър Волкановски няма намерение да се оттегля скоро.
Австралиецът го направи отново. В първата защита на титлата си по време на втория си период като шампион в категория перо, Волкановски постигна категорична победа с единодушно съдийско решение над Диего Лопес в главния двубой на UFC 325 в Сидни.
С този успех Волкановски вече има шест успешни защити на титлата на свое име и изравнява легендарния Жозе Алдо за най-много победи в мачове за титлата при 66-килограмовите в историята на компанията. Това е и втори пореден път, в който Волкановски побеждава Лопес, след като го надигра по точки по подобен начин на UFC 314 през април.
37-годишният биткадцжия е най-възрастният спортист, който успешно защитава титлата в категория перо.
В социалните мрежи няколко бойци се включиха, за да обявят Волкановски за най-великия в категория перо за всички времена. Белал Мохамед похвали австралийската звезда за неговото спортно дълголетие, пишейки: „Волк все още го може. Кой каза, че ще се пенсионира? Той все още е свеж.“
Вижте още реакции от професионалните бойци: