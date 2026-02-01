Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. „Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

„Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

  • 1 фев 2026 | 13:46
  • 218
  • 0

Александър Волкановски няма намерение да се оттегля скоро.

Австралиецът го направи отново. В първата защита на титлата си по време на втория си период като шампион в категория перо, Волкановски постигна категорична победа с единодушно съдийско решение над Диего Лопес в главния двубой на UFC 325 в Сидни.

18 Волкановски зарадва родната публика на UFC 325

С този успех Волкановски вече има шест успешни защити на титлата на свое име и изравнява легендарния Жозе Алдо за най-много победи в мачове за титлата при 66-килограмовите в историята на компанията. Това е и втори пореден път, в който Волкановски побеждава Лопес, след като го надигра по точки по подобен начин на UFC 314 през април.

37-годишният биткадцжия е най-възрастният спортист, който успешно защитава титлата в категория перо.

В социалните мрежи няколко бойци се включиха, за да обявят Волкановски за най-великия в категория перо за всички времена. Белал Мохамед похвали австралийската звезда за неговото спортно дълголетие, пишейки: „Волк все още го може. Кой каза, че ще се пенсионира? Той все още е свеж.“

Вижте още реакции от професионалните бойци:

