„Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

Александър Волкановски няма намерение да се оттегля скоро.

Австралиецът го направи отново. В първата защита на титлата си по време на втория си период като шампион в категория перо, Волкановски постигна категорична победа с единодушно съдийско решение над Диего Лопес в главния двубой на UFC 325 в Сидни.

С този успех Волкановски вече има шест успешни защити на титлата на свое име и изравнява легендарния Жозе Алдо за най-много победи в мачове за титлата при 66-килограмовите в историята на компанията. Това е и втори пореден път, в който Волкановски побеждава Лопес, след като го надигра по точки по подобен начин на UFC 314 през април.

37-годишният биткадцжия е най-възрастният спортист, който успешно защитава титлата в категория перо.

В социалните мрежи няколко бойци се включиха, за да обявят Волкановски за най-великия в категория перо за всички времена. Белал Мохамед похвали австралийската звезда за неговото спортно дълголетие, пишейки: „Волк все още го може. Кой каза, че ще се пенсионира? Той все още е свеж.“

Вижте още реакции от професионалните бойци:

Greatest featherweight of all-time #UFC325 🇦🇺🏆 — Henry Cejudo (@HenryCejudo) February 1, 2026

Volk is the best featherweight ever #UFC325 — Kevin Vallejos (@ElChinoVallejos) February 1, 2026

Volk is a timeless. He doesn’t slow down, just keeps bringing heat as he gets older. — Funky 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@Benaskren) February 1, 2026

Volk is incredible. Calm, composed and makes adjustments so well. — Jake Ellenberger (@EllenbergerMMA) February 1, 2026