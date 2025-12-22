Илиян Филипов се ядоса: Няма да позволя да използвате Ботев за вашия политически PR

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) - Илиян Филипов, изрази във "Фейсбук" лична позиция, отнесена до общинските съветници на Пловдив.

Филипов пише, че групата общински съветници е разпратила медиен сигнал, поставил под съмнение законността на коледния базар на „жълто-черните“ на „Христо Ботев“ и серията им инициативи преди светлия християнски празник. Филипов заявява категорично, че няма да позволи на въпросните общински съветници да си правят политически пиар.

Ето какво написа Филипов:

ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ

Тази сутрин, в навечерието на коледните празници, с изумление установих, че група общински съветници от Пловдив отново са решили да използват името и авторитета на ПФК Ботев Пловдив за своето жалко политическо позициониране.

Групата на ПП е разпратила медиен сигнал, с който цинично поставя под съмнение „законността“ на една благородна инициатива, създадена и реализирана от клуба -за децата на Пловдив.

Казвам го ясно и без заобикалки:

Няма да ви позволя да използвате името на ПФК Ботев Пловдив за вашия политически PR.

Вие говорите за законност?

Вие -общинските съветници, които взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа „работа“ на година, плащани от джоба на пловдивчани?

Стадион „Христо Ботев“ е отдаден под наем на ПФК Ботев Пловдив заедно с прилежащите площи, включително въпросния паркинг.

И сега какво -искате да събирате втори път такси от същия терен?

Да прибирате пари от сергии и атракциони, за да ги „разпределяте“ после по партийни каси и схеми?

Това не е загриженост за законност.

Това е алчност, лицемерие и долна политическа спекулация.

Най-отвратителното е, че го правите в дни, в които коледният дух би трябвало да означава добрина, съпричастност и грижа за децата, а не чиновнически тормоз и партийни внушения.

На 19.12 – „Жълто-черната Коледа“ ПФК Ботев Пловдив раздаде хиляди подаръци напълно безвъзмездно на децата на този град.

Без общинска помощ.

Без субсидии.

Без скрити интереси.

А вие отново говорите за такси, разрешителни и „законност“, докато системно бездействате по истинските проблеми на Пловдив.

Затова ви заявявам пределно ясно:

Няма да ви позволя да използвате клуба ни за политически цели.

Ботев не е инструмент.

Ботев не е разменна монета.

Ботев е кауза.

И ако наистина ви е грижа за града – започнете да работите за него, вместо да паразитирате върху името на един вековен клуб.