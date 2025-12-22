Херо търси нови играчи, но Ботев трябва да реши важен казус

Треньорът на Ботев Пд Димитър Димитров вече разглежда видеа с потенциални зимни попълнения. При своето представяне специалистът заяви, че отборът има нужда от подсилване, но първо трябва да се решат няколко казуса. Един от тях е с напускащите футболисти - в плановете на Херо вероятно не попадат Стивън Петков и Таилсон. Съществува вариант те да бъдат преотстъпени в Спартак Вн.

Значително по-сложен остава проблемът с ФИФА. На 19 декември световната централа наложи четвърта забрана за картотекиране на нови футболисти за срок от три трансферни прозореца - четвърто поред. Засега от "Колежа" не коментират ситуацията, но е ясно, че трябва да бъдат изплатени задълженията към съответните играчи, които са ги осъдили, за да могат да се привлече нови попълнения.

Първото наказание от ФИФА бе през август за нигериеца Уме Емануел - играч от школата на бившия собственик Антон Зингаревич. Следващите три забрани са също за футболисти, които са част от контингента на руснака.

Сега ръководството на клуба търси начин да покрие тези задължения, за да реализира селекцията, желана от Димитър Димитров.

Междувременно към най-конвертируемия играч на "канарчетата" - Армстронг Око Флекс - има сериозен интерес. В Ботев вече има две оферти за него и не е изключено нападателят да напусне "Колежа" още преди началото на пролетния сезон. Слуховете пращат Око Флекс в полската Екстракласа, като интерес проявяват два клуба, сред които Висла Плоцк, съобщава "Мач телграф".

Веднага след Нова година Димитър Димитров, Илиян Филипов и спортният директор Иван Цветанов ще се срещнат, за да решат как да действат в тази ситуация.