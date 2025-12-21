Атлетико Мадрид заби три гола в Каталуния

Атлетико Мадрид срази Жирона с 3:0 като гост в заключителната си среща за годината. Това беше мач от 17-ия кръг в Ла Лига, с което столичани са на пет точки от съгражданите си от Реал Мадрид, като и двата тима са с двубой повече. Жирона пък е в зоната на изпадащите с едва три успеха досега.

Общо взето Атлети нямаха никакви проблеми при каталунската си визита и с два гола още преди почивката си гарантираха спокойствие. Капитанът Коке заби красиво попадение в 13-тата минута, когато беше точен с далечен шут. За опитния халф това е попадение №50 за отбора в 708 срещи.

В 38-ата пък Конър Галахър удвои след щастлив рикошет. По-късно в мача обаче англичанинът, който вече беше се появил като смяна, беше изваден от треньора Диего Симеоне. Това го ядоса и той изрази недоволството си при преминаването край наставника, хвърляйки якето си.

В добавеното време отново блесна Антоан Гризман, забивайки последния гол.

Атлетико Мадрид ще се завърне на терена на 4 януари за дуел срещу Реал Сосиедад. Също тогава Жирона ще спори с Майорка.