Александра Фейгин обра овациите в приказно шоу на Ледения парк в София

Александра Фейгин бе тазгодишният специален гост в Коледното шоуто „Приказни герои“, което „София – европейска столица на спорта“ и Столична община представиха днес на Ледения парк в центъра на града. На пързалката в Княжеската градина до Орлов мост оживяха „вълшебни персонажи“ и „митични фигури“, водени от българската звезда в световното фигурно пързаляне през последните години.

Спектакълът бе открит от Димитър Шалъфов, председателят на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община поздрави участници и зрители, като им пожела светли празници и успешна Нова година със стотиците активности на Фондация „София – европейска столица на спорта“. Сред официалните лица бяха още Христо Турлаков - президент на Българска федерация по фигурно пързаляне, Анатоли Илиев – организационен секретар на „София – европейска столица на спорта“ и изтъкнатата треньорка Ина Лутай, под чиято хореография бе шоуто.

Фейгин бе търсена от стотиците фенове за автографи, снимки и селфита, а спиращият дъха спектакъл бе една от последните ѝ изяви преди започващите на 6 февруари в Милано и Кортина д'Ампецо Зимни олимпийски игри. Пред погледа на много зрители във „вълшебните изпълнения“ се представиха и други национални състезатели на България, сред които Кристина Григорова, Деян Михайлов, Киара Христова, а със свой изключително вълнуващ танц на леда излезе и петкратният шампион на Естония Валдис Минтас. С Коледното шоу организаторите отправиха посланието: „Нека стоплим сърцата си преди празниците, да изпълним душите си с магия и да повярваме отново в чудеса.“

Леденият парк в София тази зима се разшири с още един декар, с дължина на алеите вече над един километър и с промоционални семейни и групови билети с намаление. Най-голямата пързалка на Балканите работи четвърта поредна година с подкрепата на Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“. Жители и гости на града ще могат да ползват атрактивното съоръжение поне до 15 февруари.

Пързалката е разположена на площ от 13 000 кв. м, от които 5 000 кв. м са ледено поле – това е с един декар повече от миналата година. Паркът има три ледени полета и множество алеи с дължина над 1 км, което превръща преминаването им в приключение. Зимният атракцион е разположен в Княжеската градина срещу СУ „Св. Климент Охридски“ и разполага с повече от 2500 чифта кънки, 60 тренажора и 15 инструктори.

Около пързалките е изграден Коледен базар, къщички с традиционни храни и напитки, сектор за презентации и за провеждане на събития под егидата на Столична община и много други. На място има инструктори, които преподават начални уроци, работят по програма за деца и следят за безопасността на посетителите.

Модерното съоръжение работи всеки ден от 11:00 до 22:00 часа с четири двучасови сесии на ден: 11–13 ч., 14–16 ч., 17–19 ч. и 20–22 ч. с едночасова почивка между тях за почистване на леда.

След 1 януари учениците от София организирано ще ползват безплатно часове по предварителни заявки, иначе цената на посещение е 22 лева за една сесия от 2 часа, предвидени са намаления за многократно ползване, а кънките се наемат срещу 6 лева плюс 2 лева за гардероб. Новото тази година са специалните промоционални семейни и групови билети с намаление. Лед осветление и цветомузика превръщат парка в колоритна зимна феерия във вечерните часове, като всичко е съоръжено с енергоспестяващи светлини. Ледената пързалка ще работи поне до 15 февруари 2025 година, а ако атмосферните условия позволяват – и след това.