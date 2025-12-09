Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов с 14 точки! Монца победи Падуа на Борис Начев

Мартин Атанасов с 14 точки! Монца победи Падуа на Борис Начев

  • 9 дек 2025 | 11:34
  • 276
  • 1

Световният вицешампион с България Мартин Атанасов изигра силен мач за своя Веро Волей (Монца).

Монца победи като гост Сонепар (Падуа) с 3:1 (25:22, 18:25, 30:28, 25:20) в последния мач от 10-ия кръг в Суперлигата на Италия.

Мартин Атанасов игра цял мач за Монца и се отличи с 14 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака, 9 % перфектно и 39% позитивно посрещане - -2).

Младежкият национал на България Жасмин Величков не се пояс в игра.

Унгарският диагонал Кристиян Падар заби 32 точки (1 ас, 6 блока, 71% ефективност в атака - +21) и бе избран за MVP.

Националът Борис Начев влезе като резерва за Падуа в третата част и игра и в 4-ия гейм, но не записа точка.

Така Монца постигна 3-и успех от началото на сезона и с актив от 10 точки (3 победи, 7 загуби) заема 8-ото място.

Сръбският диагонал Велко Машулович бе най-резултатен в двубоя с 33 точки (5 аса, 1 блок, 61% ефективност в атака - +19).

Падуа е на 12-о място с актив от 8 точки (3 победи, 7 загуби).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Сам, ние сме с теб!

Сам, ние сме с теб!

  • 8 дек 2025 | 18:29
  • 7100
  • 1
Volleyball.it: Слухове за Симеон Николов и бъдещето на Алекс Николов

Volleyball.it: Слухове за Симеон Николов и бъдещето на Алекс Николов

  • 8 дек 2025 | 18:08
  • 7082
  • 2
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 43650
  • 4
Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

  • 8 дек 2025 | 14:13
  • 27214
  • 36
Обрати и тежки мачове в 6 кръг на Висшата лига

Обрати и тежки мачове в 6 кръг на Висшата лига

  • 8 дек 2025 | 13:53
  • 1250
  • 0
еfbet Купа България 2026 идва в Самоков: Арена „СамЕлион“ е домакин през януари

еfbet Купа България 2026 идва в Самоков: Арена „СамЕлион“ е домакин през януари

  • 8 дек 2025 | 12:51
  • 3011
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 74535
  • 33
Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

  • 9 дек 2025 | 12:32
  • 114
  • 0
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2919
  • 3
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 4625
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 5328
  • 1
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 5293
  • 7