Мартин Атанасов с 14 точки! Монца победи Падуа на Борис Начев

Световният вицешампион с България Мартин Атанасов изигра силен мач за своя Веро Волей (Монца).

Монца победи като гост Сонепар (Падуа) с 3:1 (25:22, 18:25, 30:28, 25:20) в последния мач от 10-ия кръг в Суперлигата на Италия.

Мартин Атанасов игра цял мач за Монца и се отличи с 14 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака, 9 % перфектно и 39% позитивно посрещане - -2).

Младежкият национал на България Жасмин Величков не се пояс в игра.

Унгарският диагонал Кристиян Падар заби 32 точки (1 ас, 6 блока, 71% ефективност в атака - +21) и бе избран за MVP.

Националът Борис Начев влезе като резерва за Падуа в третата част и игра и в 4-ия гейм, но не записа точка.

Така Монца постигна 3-и успех от началото на сезона и с актив от 10 точки (3 победи, 7 загуби) заема 8-ото място.

Сръбският диагонал Велко Машулович бе най-резултатен в двубоя с 33 точки (5 аса, 1 блок, 61% ефективност в атака - +19).

Падуа е на 12-о място с актив от 8 точки (3 победи, 7 загуби).