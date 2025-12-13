Популярни
ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
Мони Николов и и Локомотив (Новосибирск) с победа №11 в Русия

  • 13 дек 2025 | 14:08
  • 2733
  • 2

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) постигнаха 11-а победа в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов и Андрей Жеков победиха като гост Енисей в Красноярск с 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:21) в дербито на Сибир.

Това бе 11-и успех за Локомотив от началото на сезона и с актив от 33 точки Мони Николов и съотборниците му заемат второ място във временното класиране с актив от 33 точки (11 победи, 2 загуби).

Мони Николов изигра поредния си силен двубой и записа 8 точки (2 аса, 3 блока, 50% ефективност в атака) и получи най-високата оценка на волейболист в мача 7.2.

Диагоналът Иля Казаченков стана най-резултатен с 25 точки (2 аса, 66% ефективност в атака - 15).

Омар Курбанов добави още 19 точки (2 блока, 63% ефективност в атака, 23% перфектно и 57% позитивно посрещане - +10).

Централните блокировачи Дмитрий Лизик (3 блока, 67% ефективност в атака - +7) и Илиян Куркаев (2 блока, 69% ефективност в атака - +9) добавиха по още 13 точки.

Евгений Рибаков реализира 14 точки (1 блок, 50% ефективност в атака - +8) за Енисей.

ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25)
ЕНИСЕЙ: Максим Крескин 1, Виталий Фетцов 5, Руслан Галенов 11, Жига Щерн 11, Сергей Бусел 7, Денис Подколзин 2 - Александър Янутов-либеро (Евгений Рибаков 14, Константин Осипов 1, Денис Голубев-либеро, Никита Кухно, юрий Цепков 3)
Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 8, Иля Казаченков 25, Омар Курбанов 19, Александър Маркин 3, Дмитрий Лизик 13, Илияс Куркаев 13 - Семьон Кривитченко-либеро
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЕНИСЕЙ - ЛОКОМОТИВ 1:3 - ТУК!

