Президентът на ФИС Йохан Елиаш: Жалко е да се окажем в ситуация, в която никога не е трябвало да бъдем

Президентът на Международната федерация по ски (ФИС) Йохан Елиаш изрази загриженост относно подготовката за състезанията по ски свободен стил и сноуборд на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, като подчерта проблемите с производството на изкуствен сняг.

Снежният парк и комплексът за ски бягане Aerials & Moguls в Ливиньо ще бъдат основни съоръжения по време на Игрите от 6 до 22 февруари, като 26 златни медала ще бъдат раздадени в състезанията, които ще се проведат там.

„Имаше закъснения“, каза шведът пред медиите във Вал д'Изер преди старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. „За съжаление, италианското правителство не е отпуснало никакви средства, така че организаторите се опитват да свържат двата края, което е жалко. Необяснимо е. Но се надявам, че всичко ще се получи. Имаме план Б, план В, план Г... Но е жалко да се окажем в ситуация, в която никога не е трябвало да бъдем. Обаждаме им се там по три пъти на ден - сутрин, обед и вечер“, добави той.

Съоръженията в Ливиньо трябва да произвеждат големи количества изкуствен сняг, за да създадат халфпайповете и скоковете, необходими за състезания по сноуборд и ски свободен стил, като снежните им оръдия се захранват с вода от резервоара Монте Спонда.

В отговор на коментарите на Елиаш, кметът на Ливиньо Ремо Гали заяви, че закъсненията са причинени от технически проблем.

„Ще имаме целия сняг, от който се нуждаем, за да имаме страхотни Олимпийски игри. Всъщност ще имаме много повече“, каза Гали пред италианската информационна агенция АНСА.

„Беше необходимо да се смени клапан, но това беше направено в рамките на срока и всички снежни оръдия работят от няколко вечери. Справяме се добре, както за Ливиньо, така и за Италия. А през следващите няколко дни температурите ще паднат още повече, дори до минус 20 градуса, така че изобщо не се притеснявам“, добави той.

Снимки: Imago