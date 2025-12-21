Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

По-малко от два месеца остават до началото на зимните олимпийски игри в Милано / Кортина. Президентът на БФ биатлон Атанас Фурнаджиев сподели в предаването „Арена спорт“ по БНТ, че двама от най-добрите ни състезатели – Милена Тодорова и Благой Тодев, все още не могат да се възстановят от коварни вируски заболявания, които се претърпели в навечерието на сезона. Той разкри, че в понеделник Тодорова ще се подложи на изследвания в клиника в Залцбург (Австрия).

„Оптимизъм има, за съжаление двама от водещите ни състезатели - Милена Тодорова и Благой Тодев, изкараха тежък вирус точно преди сезона и не успяват да се възстановят напълно. Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване. Целите са медал от Олимпиадата, каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, от тук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет“, коментира Фурнаджиев.

Президентът на федерацията похвали и младите биатлонисти в мъжкия състав.

„При мъжете имаме млади момчета, но в биатлона нещата се случват бавно, с много усилия и много труд. Да се подобри бягането с 1-2 секунди отнема много време и тренировки. Зависи от това момчетата да бъдат постоянни. В момента разполагаме с едни от водещите треньори в света. Лекарят ни е украинец, вакс майсторът е италианец. Изоставаме обаче с материалната база, всички водещи отбори разполагат с лаборатории“, призна ръководителят.

Фурнаджиев добави, че преди финансирането от МОК е постъпвало във федерациите, а сега е директно към състезателите, което „затруднява от части“ финансовото състояние на федерацията по битлон.

Броени дни преди старта на Олимпийските игри Фурнаджиев сподели и мнението си за случващото се в БОК и разделението там.

„Неприятно е да се вижда всичко това, предрекох го още в началото, това беше и причината да се отдръпна. Излишно губене на време. Изходът го решава съдът. Има възможност при обществено значими случай, какъвто е и този, съдът да се произнесе по-бързо. Не е приятно съдът да решава проблемите на спорта, но след като се е стигнало до тук поне да се произнесе по-бързо“, категоричен е президентът на федерацията по биатлон.

Фурнаджиев отправи и пожелания за новата година.

„2026 г. започва с политическа нестабилност, влизаме в еврото, но аз мисля, че нещата ще си дойдат на мястото. По-бавничко се случват, отколкото ни се иска на нас. Но, нека бъдем оптимисти“, завърши Фурнаджиев.