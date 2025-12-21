Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

  • 21 дек 2025 | 13:26
  • 331
  • 2
Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

По-малко от два месеца остават до началото на зимните олимпийски игри в Милано / Кортина. Президентът на БФ биатлон Атанас Фурнаджиев сподели в предаването „Арена спорт“ по БНТ, че двама от най-добрите ни състезатели – Милена Тодорова и Благой Тодев, все още не могат да се възстановят от коварни вируски заболявания, които се претърпели в навечерието на сезона. Той разкри, че в понеделник Тодорова ще се подложи на изследвания в клиника в Залцбург (Австрия).

„Оптимизъм има, за съжаление двама от водещите ни състезатели - Милена Тодорова и Благой Тодев, изкараха тежък вирус точно преди сезона и не успяват да се възстановят напълно. Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване. Целите са медал от Олимпиадата, каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, от тук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет“, коментира Фурнаджиев.

Президентът на федерацията похвали и младите биатлонисти в мъжкия състав.

„При мъжете имаме млади момчета, но в биатлона нещата се случват бавно, с много усилия и много труд. Да се подобри бягането с 1-2 секунди отнема много време и тренировки. Зависи от това момчетата да бъдат постоянни. В момента разполагаме с едни от водещите треньори в света. Лекарят ни е украинец, вакс майсторът е италианец. Изоставаме обаче с материалната база, всички водещи отбори разполагат с лаборатории“, призна ръководителят.

Фурнаджиев добави, че преди финансирането от МОК е постъпвало във федерациите, а сега е директно към състезателите, което „затруднява от части“ финансовото състояние на федерацията по битлон.

Броени дни преди старта на Олимпийските игри Фурнаджиев сподели и мнението си за случващото се в БОК и разделението там.

„Неприятно е да се вижда всичко това, предрекох го още в началото, това беше и причината да се отдръпна. Излишно губене на време. Изходът го решава съдът. Има възможност при обществено значими случай, какъвто е и този, съдът да се произнесе по-бързо. Не е приятно съдът да решава проблемите на спорта, но след като се е стигнало до тук поне да се произнесе по-бързо“, категоричен е президентът на федерацията по биатлон.

Фурнаджиев отправи и пожелания за новата година.

„2026 г. започва с политическа нестабилност, влизаме в еврото, но аз мисля, че нещата ще си дойдат на мястото. По-бавничко се случват, отколкото ни се иска на нас. Но, нека бъдем оптимисти“, завърши Фурнаджиев.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 158
  • 0
Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

  • 21 дек 2025 | 13:27
  • 390
  • 0
Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

  • 21 дек 2025 | 12:08
  • 375
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 21 дек 2025 | 08:39
  • 1259
  • 0
Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

  • 20 дек 2025 | 20:41
  • 580
  • 0
Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг

Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг

  • 20 дек 2025 | 18:35
  • 836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 15126
  • 69
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 6817
  • 14
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 7628
  • 9
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 6474
  • 6
"Сините" не се дават на плевенчани

"Сините" не се дават на плевенчани

  • 21 дек 2025 | 13:00
  • 2816
  • 1
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 1163
  • 3