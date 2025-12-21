Световни рекордьори се завръщат на турнира в Ню Йорк

Американските лекоатлети Яред Нугусе и Грант Фишър ще се завърнат на пистата, където поставиха световни рекорди в бягането на една миля и 3000 метра в зала. Двамата ще участват на турнира Millrose Games в Ню Йорк на 1 февруари, който е част от златната верига на Световните атлетически серии в зала.

Нугусе, бронзов медалист на 1500 метра от олимпийски игри, ще се стреми към четвърта поредна победа в дисциплината Wanamaker Mile. Негови съперници ще бъдат Хобс Кеслър и Камерън Майърс, които тази година завършиха втори и трети след него. Нугусе счупи световния рекорд с победното си време от 3:46.63, постижение, което впоследствие беше подобрено на 3:45.14 от Якоб Ингебригтсен в Лиевен.

Грант Фишър, който има бронзови медали от олимпиада на 5000 и 10 000 метра, ще се състезава в бягането на две мили през 2026 г. Той ще поднови съперничеството си с Коул Хокър, олимпийски шампион на 1500 метра и световен на 5000 метра.

Двамата атлети завършиха с времена под предишния световен рекорд в зала, когато се състезаваха на 3000 метра тази година. Фишър спечели с 7:22.91, а Хокър остана втори със 7:23.14.

Редица други носители на медали от големи първенства също ще се присъединят към тях в Ню Йорк.

Джулиън Алфред от Сейнт Лусия, световна шампионка на 60 метра в зала за 2024 г. и олимпийска шампионка на 100 метра от миналата година, е обявена за участие в спринта на 60 метра. Тя ще се изправи срещу Джейшъс Сиърс, Дина Ашър-Смит и Алия Хобс.

В бягането на 60 метра с препятствия двукратната световна шампионка в зала и световна рекордьорка Девин Чарлтън от Бахамските острови ще се състезава срещу Даниел Уилямс и Меган Тапър от Ямайка.

Двукратният световен златен медалист в тласкането на гюле Джо Ковач от САЩ ще открие сезона си. В надпреварата ще участват още Раджиндра Кембъл, Джош Ауотунде, Трип Пайпъри, Роджър Стийн и Чук Енеквечи.

Ел Сейнт Пиер ще търси нова победа в женската дисциплина Wanamaker Mile. Тя ще се изправи пред сериозна конкуренция в лицето на Джес Хъл, Ники Хилц, Доркъс Евои и Синклер Джонсън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages