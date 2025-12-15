Петима от Локо (София) поглеждат към изхода

Локомотив (София) отпаднаха от ЦСКА след загуба с 1:2 на „Васил Левски“ за Sesame Купата на България и така се простиха с по-лесния път за Европа. “Железничарите” ще зимуват на осмо място в шампионата, на пет точки от петото място, което пък дава право на бараж за ЛК. На него е пак ЦСКА.

Именно последният мач с “червените” се очаква да послужи на старши треньора Станислав Генчев като вододел за това на кои играчи ще може да разчита в битките напролет.

„Тема Спорт“ съобщава, че Локо ще се раздели с поне 7 състезатели. Двама от тях вече официално приключиха отношенията си с клуба. Това са третият вратар Жарко Истатков и друг юноша на тима – Лука Иванов. 21-годишният централен защитник, който е родом от сръбския Димитровград, е в плановете за зимна селекция на Миньор (Перник) и Беласица.

Други петима са на изхода – Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Симеон Славчев, Доналдо Ацка и Меси Биатомусока. Галчев е под наем от Левски, като срокът на преотстъпване бе до края на 2025-а. Окативо дълго време бе измъчван от контузии и е далеч от формата си както физическа, така и психическа и времето, през което влезе на терена в сблъсъка с ЦСКА за купата, го доказа. Същото важи и за Симеон Славчев. Бившият халф на Левски отдавна е извън строя. Двете страни се очаква да прекратят отношения. От петимата най-много мачове през есента записа Галчев, но той трябва да се върне на „Герена“.

“Железничарите” работят усилено и по селекцията. Въпреки че през лятото тя бе сравнително мащабна, в „Надежда“ тази зима се очакват поне три попълнения. До края на годината ще бъде избран и новият шеф на ДЮШ след напускането на Ратко Достанич.