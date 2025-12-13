Популярни
  3. Генчев: Направихме два предколедни подаръка на ЦСКА, много ме е яд

Генчев: Направихме два предколедни подаръка на ЦСКА, много ме е яд

  • 13 дек 2025 | 20:30
  • 882
  • 0

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев обяви, че голът, с който неговият тим поведе срещу ЦСКА за Купата, щеше да е достатъчен, ако "червено-черните" не са били направили два предколедни подаръка на съперника за крайното 2:1, което костваше и отпадането на отбора от турнира за Купата.

"Поздравявам футболистите за начина, по който изиграха мача. Бяхме с много тежък жребий срещу един от най-добрите отбори.

Не се сещам да са имали положения. Направихме два предколедни подаръка на ЦСКА. Първо автогол, а след това фамозен гол, но ние подарихме топката на Жордао.

Когато един отбор поведе, повечето футболисти мислят как да запазят резултата, а не да победим. Такива указания не сме давали. През второто полувреме се прибрахме много, но въпреки това пак направихме няколко контраатаки.

Пак казвам - подарихме два гола на ЦСКА, който е във форма.

Когато играем срещу отбор като ЦСКА, се изисква убийствена ефективност. Ясно е, че няма да имаме 10 положения. Ако не бяха тези елементарни грешки, и един гол щеше да ни стигне. Много ме е яд, но няма какво да се направим.

Като резултати и класиране представянето ни е в рамките на очакванията. Продлжителна селекция, голмайсторът е контузен... Завършихме с добра серия. През втория полусезон съм убеден, че отборът ще се представя много по-добре като игра и резултати. Не е клише, че един треньор се нуждае от време.

Няма да има сериозни движения на трансферния пазар. Ще привлечем най-много двама. Двама-трима ще са и напусналите. Ръководството ни постави цел да сме в първата осмица и се движим по график", завърши Генчев.

