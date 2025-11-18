Популярни
  Шефилд Уензди
  2. Шефилд Уензди
  Лиъм Купър си намери нов отбор

Лиъм Купър си намери нов отбор

  • 18 ное 2025 | 08:00
  • 2493
  • 1
Лиъм Купър си намери нов отбор

Бившият капитан на ЦСКА Лиъм Купър ще продължи кариерата си в английския отбор от Чемпиъншип Шефилд Уензди.

Опитният защитник подписа договор с "кукумявките" до края на сезона, съобщиха от клуба.

Купър започва кариерата си в родния си клуб Хъл и прекарва известно време под наем в Карлайл, Хъдърсфийлд и Честърфийлд като млад играч.

През лятото на 2014 година последва голям трансфер в Лийдс, а Купър прекара десетилеие на „Еланд Роуд“.

Защитникът игра три години с Лийдс във Висшата лига и бе част от съставите на Шотландия за Европейското първенство през 2020 и 2024 г.

През 2024 г. Купър премина в ЦСКА София, но не успя да оправдае големите очаквания и договорът му бе прекратен предсрочно през лятото.

