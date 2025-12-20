Джошуа се закани на Фюри: Подпиши, алчен шкембак!

Антъни Джошуа не беше доволен от представянето си при победата с ТКО в шестия рунд над Джейк Пол в Маями, но даде ясно да се разбере какви са намеренията му: иска Тайсън Фюри и не желае да чака бившия шампион, известен с това, че често си променя мнението.

От Джошуа се очакваше да се справи сравнително лесно с превърналия се от ютюбър в боксьор Пол, като мнозина дори спореха не колко рунда, а колко секунди ще продължи мачът. Пол, с баланс 12-2 (7 нокаута), през голяма част от срещата или бягаше по ринга, или се озоваваше на пода, но все пак успя да издържи пет рунда и половина срещу Джошуа, преди да бъде спрян.

В средата на шестия рунд, след като вече бе свалил съперника си два пъти, Джошуа нанесе тежък десен удар в лицето на Пол, който счупи челюстта му на две места. Макар финалът да беше хладнокръвен и клиничен, всичко преди това бе далеч от класическия Ей Джей.

„Трябваше да се представя по-добре. Това е победа, но не е успех“, каза Джошуа, който вече има баланс 29-4 (26 нокаута). „Мисля, че треньорът ми очаква повече от мен, а и аз самият очаквам повече от себе си. Но какво можем да направим? Не можем да върнем времето назад. Трябва да продължа напред и да оставя това зад гърба си. След днес сигурно ще има малко шум в социалните мрежи, но за мен това е минало. Не мога да живея от тази победа. Имам още много неща за подобряване. Така че да, не съм доволен.“

Пол, който цяла седмица говореше самоуверено, но в крайна сметка сякаш нямаше реално намерение да спечели, бе настоял за по-голям ринг (22 фута), за да използва по-добре подвижността си. В резултат Джошуа имаше трудности да го притисне и да затвори пространството.

„Джейк реши да се движи по ринга, а аз реших да наложа натиск“, обясни Джошуа. „Има много неща, които можех да направя по-добре. Сто процента. В бойните спортове сме виждали невероятни бойци през последните сто години и очакванията, които си поставяме, са огромни, но аз направих най-доброто, на което бях способен.“

Изглеждаше, че присъствието на Джошуа в ринга изтощи Пол не само физически, но и психически — нещо, което самият Джошуа беше предвидил още преди мача.

„Джейк се справи добре, докато издържа, но ако си спомняте какво казах в интервю, битката не е само физическа, тя е и психологическа“, заяви Джошуа. „Когато разбираш психологическата война, казах: “Джейк, какво ще стане? Ще дойде момент, в който ще ти взема душата и или ще се откажеш, или ще бъдеш нокаутиран.” И ако нямаш този инстинкт, никога няма да бъдеш добър боец.

Така че ми се искаше да го нокаутирам още в началото, но тази вечер видяхме, че Джейк има дух. Има сърце. Опита се докрай и аз свалям шапка пред него, защото, първо, много бойци не са се качвали на ринга срещу мен, а Джейк го направи. И второ, дори когато падна, той продължи да се опитва да стане. Затова му отдавам заслуженото. Така че, Америка, мисля, че имате човек, който, ако все още има желание, може да се върне, да се изправи отново и може би да напълни тази зала пак през 2026 година. Може би срещу Джервонта Дейвис, Райън Гарсия — кой знае?“

Веднага започнаха разговори за това какво следва за Джошуа, а едно име доминираше — Тайсън Фюри. „Ще дам на този тип осем седмици“, пошегува се Джошуа. „24 часа да подпише договор. Да видим дали е мъж. Тук е AJ. Алчен шкембак.”

“Можем да го направим веднага. Без междинни мачове“, добави промоутърът Еди Хърн. „Ако Тайсън е готов и AJ е готов, не е нужно да се бием през февруари или март. Мисля, че той сам казва, че има нужда от този мач.“