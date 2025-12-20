Джейк Пол: Просто се уморих

Джейк Пол опита най-доброто, на което е способен, срещу бившия двукратен обединен световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа, който постепенно го пречупи и буквално разпиля бившата детска звезда на „Дисни“ и настоящ ютюбър, прекратявайки мача в шестия рунд.

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Говорейки за безумие – именно чудовищен десен удар на Джошуа не само сложи точката на комбинацията, с която приключи двубоя, но и очевидно счупи челюстта на Пол.

„Чувствам се добре“, каза Пол, с баланс 12-2 (7 нокаута), след мача на ринга. „Беше забавно. Обичам този спорт. Дадох всичко от себе си. Това е ш*бана лудост. Изкарах си страхотно. Човече, аз вече съм спечелил във всяко едно отношение в живота – семейството ми, красивата ми годеница. Този спорт ми помогна толкова много. Между другото, мисля, че челюстта ми е счупена.

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

Антъни е страхотен боец и ме смляха здраво, но за това е този спорт“, добави Пол. „Ще се върна и ще продължа да побеждавам.“

Пол реално нямаше никакъв шанс срещу Джошуа, 29-4 (26 нокаута) – бивш олимпийски шампион и крал на тежката категория, който методично преследваше жертвата си из ринга и не се смути дори когато Пол – по природа боец от полутежка категория – пласира няколко солидни удара по време на срещата. Около средата на планирания осемрундов мач Пол започна да издиша, а бързото му движение по ринга се превърна в неуспешни опити да се клинчира, които многократно го оставяха на купчина в краката на Джошуа.

„Честно казано, просто се уморих“, призна Пол. „Беше прекалено трудно да се справям с тежестта му. Мисля, че ако имах по-добра издръжливост, можех да продължа и да се бия по-дълго. Но той беше невероятен. Удря много силно, а аз направих най-доброто, на което съм способен.“

Нито загубата, нито наказанието, което понесе, изглеждаха да охладят ентусиазма на Пол за бъдещи мачове. Той заяви, че планира да си вземе „малка почивка“, преди да се върне на ринга – този път срещу съперници от неговата категория.

„О, да, със сигурност“, каза той. „Ще излекуваме счупената челюст, ще се върнем и ще се бием с хора от моята категория, ще гоним световната титла в полутежка категория. Обичам това до лудост и в даден момент ще се върна, за да спечеля световен шампионски пояс.“