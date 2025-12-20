Популярни
  • 20 дек 2025 | 18:34
  • 263
  • 0
Хофенхайм остави Щутгарт извън топ 4

Нулево реми срещу Хофенхайм у дома остави Щутгарт извън топ 4 преди коледните и новогодишните празници. Съперникът от Зинсхайм запази аванса си от точка пред “швабите” и ще има повод за заслужени празненства идните дни заради силната си есен в Бундеслигата.

Двубоят беше от 15-ия кръг в германския елит, след който предстои триседмична пауза в първенството.

Футболистите на Щутгарт бяха по-настоятелни в търсенето на успеха, но вратарят Оливер Бауман спаси и трите точни удара към неговата мрежа. В същото време гостите бяха по-прибрани и само веднъж успяха да уцелят вратата на домакините.

Стадионът избухна от радост в добавеното време, когато Дениз Ундав засече с глава, но голът не беше зачетен заради засада.

