  2. Зимни спортове
  3. Монреал Канейдиънс привлече центъра Филип Дено

Монреал Канейдиънс привлече центъра Филип Дено

  • 20 дек 2025 | 15:19
  • 515
  • 0
Монреал Канейдиънс привлече центъра Филип Дено

Отборът на Монреал Канейдиънс привлече центъра на Лос Анджелис Кингс Филип Дено, съобщиха и двата клуба от Националната хокейна лига. В замяна на услугите на Дено "кралете" ще получат избор във втория кръг на драфта. Монреал получи този пик в предишна сделка с Кълъмбъс Блу Джакетс.

32-годишният Дено не прави най-добрия старт на сезона. В 30 мача до момента той има само пет асистенции и нито един гол.

За канадския нападател това ще бъде втори престой в състава на Монреал, за който той игра между 2016 и 2021 година. Тогава той вкара 54 гола и направи 194 асистенции в 360 мача.

