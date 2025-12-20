Алфред разкри най-голямото си предизвикателство в битките с Ша'Кари Ричардсън и елита

Олимпийската шампионка на 100 метра Джулиън Алфред говори открито за трудностите, които е трябвало да преодолее, състезавайки се срещу Ша'Кари Ричардсън, Мелиса Джеферсън-Уудън, Шерика Джаксън и други топ спринтьорки през сезона.

В някои състезания Алфред изглеждаше далеч пред своите опонентки, но някои от най-тежките ѝ изпитания дойдоха по време на турнира Prefontaine Classic и Световното първенство, както и на други водещи надпревари.

На Prefontaine Classic, където Алфред се целеше в победата, тя завърши на второ място зад Мелиса Джеферсън-Уудън.

Алфред също така спечели бронзов медал, финиширайки трета след Мелиса Джеферсън-Уудън и Тина Клейтън в спринта на 100 метра за жени на Световното първенство.

Спринтьорката от Сейнт Лусия обясни, че до голяма степен е безразлична към това кои съпернички се нареждат до нея на старта, отбелязвайки, че елитната конкуренция така или иначе се събира на най-голямата спортна сцена, където очаква да премери сили с най-добрите, независимо от състава.

Тя продължи с размисли за това как подготовката ѝ през този сезон е оформила нейния манталитет, разкривайки, че голяма част от работата ѝ е била извършена самостоятелно и далеч от общественото внимание.

Според Алфред този самотен подход е повлиял на състезателния ѝ дух, който обикновено се изостря в групова тренировъчна среда. Това е направило по-труден прехода от контролирани, неконфронтационни занимания към състезания, изискващи незабавна интензивност и тактическа агресия.

Тя подчерта, че поради тази причина психическата промяна от тренировка към състезание е изисквала допълнителна настройка, тъй като пресъздаването на напрежението от състезателния ден без редовни тренировъчни партньори невинаги е лесно.

"За да бъда напълно честна, няма голямо значение кой е в състезанието, защото така или иначе ще трябва да се изправя срещу тях на най-голямата сцена, а именно Световното първенство. Това, което бих казала обаче, е, че всичко започва от тренировките и ще бъда много откровена“, заяви Алфред пред Citius Mag.

"Тази година, въпреки че не се говореше в медиите, аз тренирах сама. Така че, когато дойде време за състезание, е много трудно да превключиш манталитета от неконкурентна среда в тренировките към състезание, където конкуренцията е жестока.“

Алфред добави, че е прекарала няколко месеца, тренирайки предимно сама, което според нея е направило прехода към състезателни ситуации особено труден, тъй като е трябвало съзнателно да настройва мисленето си, за да отговори на интензивността на надпреварата.

Тя подчерта, че това не е извинение за представянето ѝ, а по-скоро наблюдение, че редовните тренировки в силно конкурентна група могат да бъдат от полза, защото принуждават атлетите да поддържат максимална концентрация и интензивност всеки ден.

Алфред добави, че постоянното напрежение в такава среда помага на спортистите да останат психически подготвени за състезания.

Тя отбеляза, че въпреки че вече има тренировъчен партньор, дългият период на изолация е затруднил бързото възприемане на състезателен манталитет. Именно затова по-късно треньорът ѝ е уредил да тренира с други атлети, за да я подготви по-добре психологически и физически за състезателни условия.

"Мисля, че тренирах сама от февруари. Така че, когато трябваше да вляза в състезание, наистина трябваше да превключа мисленето си към състезателен режим, което беше много трудно за мен“, добави тя.

"И това не е извинение, но бих казала, че за другите може да е предимство да имат такава среда всеки ден, където винаги има конкуренция, винаги си на върха на възможностите си, трябва да даваш най-доброто от себе си на всяка тренировка.“

"За щастие, тази година имам тренировъчен партньор, но просто мисля, че това, че бях сама, ми попречи да превключа този манталитет. Ето защо по-късно през сезона треньорът ми ме накара да тренирам с някого, за да ме подготви за това.“

В заключение Алфред сподели, че адаптирането към бягането рамо до рамо с други елитни атлети е било особено предизвикателство за нея, особено на престижни турнири като Prefontaine Classic, тъй като не е свикнала постоянно да дели пистата със съперници по време на подготовка.

Според Алфред, стартирането в серии, където всеки атлет е също толкова силен, изисква различна умствена и тактическа нагласа – такава, която е трудно да се развие без редовни тренировки в пряка конкуренция.

Алфред предположи, че именно тази липса на опит може би ѝ е помогнала да постига силни резултати, когато се състезава сама. В същото време обаче това е направило директната надпревара по-трудна, когато се изправя срещу съпернички, способни да поддържат нейния ритъм и темпо.

Снимки: Gettyimages