Олимпийската шампионка Джулиън Алфред ще бяга 60 метра на Millrose Games

  • 20 дек 2025 | 09:18
Олимпийската шампионка на 100 метра Джулиън Алфред е потвърдила участие на 60 метра в 118-ото издание на турнира Millrose Games. Надпреварата, част от златната верига на Световния тур в зала, ще се проведе на 1 февруари в Ню Йорк.

Алфред ще се изправи пред сериозна конкуренция в спринтовата дисциплина. В състезанието са заявени още британката Дина Ашър-Смит, американската спринтьорка Алея Хобс и Джейшъс Сиърс. И четирите атлетки са доказали своята скорост на късата дистанция в зала.

Спринтьорката от Сейнт Лусия спечели златен медал на 100 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Тя се утвърди като една от водещите фигури в леката атлетика. Участието ѝ на Millrose Games ще бъде важен тест в началото на сезона.

Турнирът ще представи и елитни състезатели в бягането с препятствия. Девин Чарлтън, световната рекордьорка на 60 метра с препятствия, ще се състезава в коронната си дисциплина. Двукратната световна шампионка в зала от Бахамите е голямата звезда в тази надпревара при жените.

Снимки: Gettyimages

