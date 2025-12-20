Травма в коляното вади от строя халф на Борнемут за три месеца

Тайлър Адамс ще отсъства близо три месеца от футболните терени, след като получи контузия в коляното, обяви неговият мениджър в Борнемут - Андони Ираола. Той получи травмата в първите минути на двубоя с Манчестър Юнайтед в понеделник.

"Тайлър скъса медиален колатерален лигамент и със сигурност ще отсъства доста време. Имаме предишен опит с подобни травми и обикновено лечението продължава два или три месеца. За нас това е много голям удар, защото Тайлър е важна част от отбора ни. Знаех още като получи контузията, че тя няма да бъде лека", коментира казуса Ираола.

Адамс е национал на САЩ и все още не е ясно дали ще може да влезе във футболна кондиция за Мондиал 2026.

