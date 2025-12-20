Популярни
Шок за елитен отбор в Купата на Франция

  20 дек 2025
Шок за елитен отбор в Купата на Франция

Четвъртодивизионният Авранш хвърли бомба в 1/32-финалите за Купата на Франция, елиминирайки елитния Брест. „Пиратите“ играха с човек по-малко от 21-вата минута, а в редовното време срещата завърши наравно 1:1. При дузпите обаче Авранш надделя с 5:4.

Друг отбор от Лига 1 - Анже, се размина със същата участ, след като направи 0:0 с Лез Ербиер, също от четвърта дивизия, но победи с 6:5 при наказателните удари.

Другият тим от елита, който игра по същото време, продължи с лекота. Става въпрос за Ланс, който надделя с 3:1 у дома над Фени-Онуа.

Ето и всички резултати от първите срещи в 1/32-финалите:

Останалите двубои от този етап на турнира ще се изиграят на 20-и и 21-ви декември (събота и неделя). В тях ще видим участието и на грандовете Лион и Пари Сен Жермен.

