Валенсия и Майрока разделиха точките

Отборите на Валенсия и Майорка направиха равенство 1:1 в първи мач от 17-ия кръг на испанската Ла Лига.

Това постави и двата тима в неизгодна ситуация в битката им за оцеляване, като те към момента се намират над зоната на изпадащите, но дадоха отлична възможност на преките им конкуренти да заплетат интригата около тройката на дъното.

Това е втори пореден разочароващ резултат за островитяните, които през седмицата отпаднаха и от Купата на Краля.

Иначе Майорка можеше да прибави безценни три точки към актива си, след като Саму Коща откри резултата в 23-тата минута след асистенция на Антонио Раийо. Гостите обаче не успяха да задържат преднината си и в 53-тата минута допуснаха изравнителен гол, който бе дело на Уго Дуро.