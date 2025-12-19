Директор на Серия "А" обеща още мачове в чужбина

Изпълнителният директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво увери, че предстоящият мач между Милан и Комо в Австралия няма да е изключение, а началото на една нова тенденция в европейския футбол.

“С мача в Пърт ние първи ще стартираме цикъл, който ще доведе до това всички първенства да провеждат поне един мач в чужбина. Американските шампионати правят това от години насам, и то с голям успех. Да изиграеш една среща от общо 380 в чужбина е малка саможертва за една голяма цел”, коментира Де Сиерво пред Sport Mediaset.

Окончателно: Милан – Комо ще сътвори история в Серия "А"

Той също така разкри, че минитурнирът за Суперкупата на Италия може да продължи да се провежда в чужбина, след като през последните години мачовете се играят в Саудитска Арабия. “Суперкупата във Вашингтон? Има редица запитвания, не само от САЩ, но най-вече в Азия. Форматът с четири отбора работи. Този феномен трябва да се гледа в глобален контекст, като е необходимо да мислим за чужбина и да не имаме предвид единствено домашните фенове. Мисля, че това е нужна саможертва, и вярвам, че е разбираема”, добави шефът на италианската лига.

