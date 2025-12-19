Фенербахче вади 20 милиона за една от звездите на ПСВ Айндховен

Популярни
  19 дек 2025 | 21:00
Отборът на Фенербахче ще привлече халфа на ПСВ Айндховен Джоуи Ферман през зимния трансферен прозорец, съобщава Фабрицио Романо. Истанбулският гранд вече се е договорил със самия играч за личните му условия, като предстои да активира откупната му клауза в размер на 20 млн. евро.

Ферман премина в ПСВ в началото на 2022 година, когато нидерландският шампион плати на Хееренвеен 6 млн. евро за него. Оттогава насам 27-годишният играч се превърна в един от ключовите играчи на “филипсите” със своите 177 мача с 31 гола и 59 асистенции. Само през този сезон той има 22 срещи с 8 попадения и 7 голови паса. Полузащитникът също така има 16 срещи с 1 гол и 4 асистенции за Нидерландия, но не е получавал повиквателна от Евро 2024 насам.

Снимки: Gettyimages

