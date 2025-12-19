Фенербахче вади 20 милиона за една от звездите на ПСВ Айндховен

Отборът на Фенербахче ще привлече халфа на ПСВ Айндховен Джоуи Ферман през зимния трансферен прозорец, съобщава Фабрицио Романо. Истанбулският гранд вече се е договорил със самия играч за личните му условия, като предстои да активира откупната му клауза в размер на 20 млн. евро.

Ферман премина в ПСВ в началото на 2022 година, когато нидерландският шампион плати на Хееренвеен 6 млн. евро за него. Оттогава насам 27-годишният играч се превърна в един от ключовите играчи на “филипсите” със своите 177 мача с 31 гола и 59 асистенции. Само през този сезон той има 22 срещи с 8 попадения и 7 голови паса. Полузащитникът също така има 16 срещи с 1 гол и 4 асистенции за Нидерландия, но не е получавал повиквателна от Евро 2024 насам.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe agree deal to sign Joey Veerman from PSV Eindhoven, here we go!



Fenerbahçe are set to trigger the release clause for Veerman for fee over €20m.



Veerman has agreed personal terms with Fener, ready for the move. 🇹🇷 pic.twitter.com/98Y5saSe2Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025

