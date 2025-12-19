Емблематичен играч на Юве: Роналдо атакува, а не аз! Калчополи вдигна Интер

Бившият защитник на Ювентус Марк Юлиано, който има общо 277 мача за "бианконерите", се върна към известния момент от пролетта на 1998 г., когато Роналдо и всички "нерадзури" поискаха дузпа на "Деле Алпи", но не получиха такава. Именно Юлиано влезе в интервенция с Феномена в мача, който реши титлата в Серия "А" тогава, а рефер на дербито беше Пиеро Чекарини, който послуша помощника си и отмени шедьовъра на Христо Стоичков срещу Испания на Евро'96. Сблъсъкът в наказателното поле на Старата госпожа продължава да е един от най-обсъжданите епизоди в италианския футбол, близо три десетилетия по-късно.

"Роналдо атакува в тази ситуация. Не го казвам аз - съдията го каза", защити се Марк Юлиано в подкаст, в който участва заедно с бившия си съотборник Никола Аморузо. Някогашният нападател, който навъртя стотина срещи за Юве между 1996 и 2002 г., също обърна внимание на все още предизвикващия дебати момент, който е запечатан в колективната памет на италианските футболни фенове:

"Не знам дали аз щях да поискам дузпа. Но хората трябва да разберат, че Роналдо се движеше с невероятна скорост, така че обикновените хора трудно виждаха движенията му. В Италия винаги се обсъждат реферите, това е част от нашата култура, за добро или за лошо. Просто обичаме да обсъждаме тези неща. Горкият Марк - не минава нито ден, без някой да го попита за този случай с Феномена. Дори деца, които не са били родени тогава, чуват възрастните да говорят за него".

"Дали Интер щеше да постигне същите успехи без Калчополи? Според мен не. Успехи щяха да имат, защото разполагаха със силно ръководство и правеха умни инвестиции. Но ако Ювентус не беше атакуван по този начин и не беше пратен в Серия "Б", щеше да продължи да бъде най-важният италиански отбор в продължение на много години. Може би бяхме в края на един цикъл, но все още имахме невероятен отбор, перфектна организация и щяхме да доминирахме дълго време. Ювентус просто нямаше истински съперници по онова време, само Милан се доближаваше, останалите бяха далеч", добави Марк Юлиано.

Снимки: Imago