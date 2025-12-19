Петър Христосков с нови 29 точки и остава реализатор №1 в Нидерландия

Българският диагонал Петър Христосков и неговият Нумидия Лимакс записаха пета победа в Нидерландия. Воденият от Роб Бонте тим надделя над ЗХВ с 3:1 (26:24, 25:23, 22:25, 25:20) в среща от 9-ия кръг.

Така Лимакс е на 4-ата позиция в нидерландската Ередивизи с 5 победи, 4 загуби и 12 точки.

Петър Христосков изигра нов силен мач, като се разписа с 29 точки (4 блока, 3 аса) за победата. Така той продължава да е начело на класацията на топреализаторите в първенството със 168 точки.