Петър Христосков заби 36 точки за победа №3 на Лемакс! Българинът е реализатор №1 в Нидерланидия със 1017 точки

Българският диагонал Петър Христосков и неговият Нумидия (Лимакс) записаха трети успех в Нидерландия. Воденият от легендата Роб Бонте тим надделя над Слидрехт с 3:2 (22:25, 26:24, 25:17, 12:25, 19:17) в среща от 5-ия кръг.

Петър Христосков изигра нов страхотен мач, като се разписа с 36 точки (4 аса, 1 блок, 47% ефективност в атака - +23). Така той оглави класацията на топреализаторите в първенството със 107 точки (12 аса, 4 блока).

С 14 точки завърши Патрик Йохансон (2 аса, 1 блока). За Слидрехт Тиймен Херскерк записа 19 точки (2 аса, 1 блок), със 17 точки се отчете Луук де Гроот (2 аса, 1 блок).

Лимакс е на третата позиция в нидерландската Ередивизи, със 7 точки (3 победи, 2 загуби). Слидрехт е пети с 5 точки (2 победи, 3 загуби).

В следващия кръг Лимакс среща Ликъргъс Грьонинген, на 30 ноември (неделя), в 17:30 часа.