Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Златко Кьосев: Вярвам, че през втория полусезон ще подобрим още повече представянето си

Златко Кьосев: Вярвам, че през втория полусезон ще подобрим още повече представянето си

  • 19 дек 2025 | 18:10
  • 251
  • 0

Отборът на Пирин (Разлог) записа пета победа в efbet Супер Волей, след като надигра като домакин Черно море (Варна) с 3:0 гейма в среща от 10-ия кръг на първенството. Посрещачът Златко Кьосев говори специално за BGvolleyball.com, като заяви, че вярва, че през втория полусезон със съотборниците му ще подобрят още повече представянето си.

Пирин без проблеми срещу Черно море
Пирин без проблеми срещу Черно море

"Изиграхме добър мач срещу отбора на Черно море и сме много радостни от успеха в три гейма. Смятам, че елементът, с който превъзхождахме противника в този мач, беше началният удар, който ни помогна значително за крайния успех."

"До момента представянето ни в първенството е добро, без сериозни амплитуди в играта. Вярвам, че през втория полусезон ще успеем да подобрим още повече представянето си. Чувствам се чудесно в Пирин. Тук срещнах хора, които се отнасят с нужната доза професионализъм и разбиране към мен, и съм благодарен за начина, по който бях приет в отбора."

"Вярвам, че имаме сили да покажем добра игра и в последния кръг срещу ЦСКА и се надявам на успех", завърши Кьосев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

  • 19 дек 2025 | 12:56
  • 3323
  • 4
Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

  • 18 дек 2025 | 21:24
  • 6786
  • 3
Монтана разгроми Славия

Монтана разгроми Славия

  • 18 дек 2025 | 19:31
  • 1864
  • 0
Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос със 7-а победа в Гърция

Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос със 7-а победа в Гърция

  • 18 дек 2025 | 18:47
  • 1025
  • 0
Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

  • 18 дек 2025 | 18:29
  • 2647
  • 3
Марица е "Отбор на Пловдив" за 2025 година

Марица е "Отбор на Пловдив" за 2025 година

  • 18 дек 2025 | 15:28
  • 587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

  • 19 дек 2025 | 18:44
  • 7457
  • 59
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 10249
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 12658
  • 18
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 12996
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 14750
  • 10
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 16537
  • 48