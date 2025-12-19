Златко Кьосев: Вярвам, че през втория полусезон ще подобрим още повече представянето си

Отборът на Пирин (Разлог) записа пета победа в efbet Супер Волей, след като надигра като домакин Черно море (Варна) с 3:0 гейма в среща от 10-ия кръг на първенството. Посрещачът Златко Кьосев говори специално за BGvolleyball.com, като заяви, че вярва, че през втория полусезон със съотборниците му ще подобрят още повече представянето си.

Пирин без проблеми срещу Черно море

"Изиграхме добър мач срещу отбора на Черно море и сме много радостни от успеха в три гейма. Смятам, че елементът, с който превъзхождахме противника в този мач, беше началният удар, който ни помогна значително за крайния успех."

"До момента представянето ни в първенството е добро, без сериозни амплитуди в играта. Вярвам, че през втория полусезон ще успеем да подобрим още повече представянето си. Чувствам се чудесно в Пирин. Тук срещнах хора, които се отнасят с нужната доза професионализъм и разбиране към мен, и съм благодарен за начина, по който бях приет в отбора."

"Вярвам, че имаме сили да покажем добра игра и в последния кръг срещу ЦСКА и се надявам на успех", завърши Кьосев.