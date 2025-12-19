Популярни
Александър Митков: Имахме нужда от категорична победа

  • 19 дек 2025 | 17:55
  • 399
  • 0

Волейболистите на Монтана завършиха с победа полусезона в efbet Супер Волей, след като надиграха Славия с 3:0 гейма. Посрещачът на тима Александър Митков говори след успеха пред BGvolleyball.com и заяви, че със съотборниците му са имали нужда от категорична победа, но и, че може да съжаляват за изпуснатите шансове в загубените мачове.

"Имахме нужда от категорична победа и се радвам, че съумяхме да запазим концентрация от началото до края на мача. Тези мачове са наистина трудни, особено срещу млад и амбициозен отбор като Славия. Определено имаме повече опит от тях. Освен това подкрепата на публиката на Монтана ни дава допълнителен заряд и мотивация за победа."

"Имахме своите добри и не толкова добри моменти, като всеки млад и нов отбор. Може да съжаляваме, че изпуснахме своите шансове да вземем повече във всички мачове, които загубихме. Вярвам, че можем да покажем по-добра и стабилна игра през втория полусезон, предвид тежките гостувания, които ни очакват."

"Опитвам се да помагам на отбора, на която и позиция да играя. Стремя се да внасям спокойствие и да има градация в колективната ни игра."

"Все още не е ясно на каква позиция ще стигнем до Купата на България, от което ще зависи и съперникът ни. Надявам се да сме здрави и в пълен състав. Миналата година показа, че всичко може да се случи и ние ще дадем максимума от себе си", завърши Митков.

