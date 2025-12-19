Пламен Шекерджиев: Показахме повече характер и опит във важните ситуации

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) продължават възходящата си линия в efbet Супер Волей, след като надделяха като домакини над Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:2 гейма в мач от междинния 10-и кръг. Посрещачът на "зелено-белите" Пламен Шекерджиев говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че характерът и опитът са били ключови.

"Изиграхме един двубой на приливи и отливи срещу един от най-силните отбори в първенството. За наше щастие се поздравихме с успех. Мачът беше напрегнат, но ние показахме по-голям характер и опит във важните моменти. Смятам, че бихме по-силен сервис от тях и, съответно, когато изпълняваш силен сервис, правиш и силен блок. В тайбрека извадихме няколко важни топки в защита, които успяхме след това да реализираме. Никога не знаеш как може да се развие двубоят. Топка е - върти се. Очаквам труден мач срещу Славия - това е млад и качествен отбор, и няма да е лесно", коментира Шекерджиев.