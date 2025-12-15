Весела Лечева: Вече 9 месеца се прави опит за подмяна на резултата на Общото събрание на БОК

Вече 9 месеца се прави опит да се подмени резултата от Общото събрание на БОК. Това заяви пред Нова телевизия Весела Лечева, която бе избрана за председател на 19-и март. На 17-и декември предстои ново съдебно заседание по казуса, този път по жалбата на Станка Златева.

„Вярвам в независимостта и почтеността на българския съд. Вярвам, че всеки един от съдебните състави ще разгледа изключително внимателно исковите молби и ще се произнесе час по-скоро. Още повече, че това вече бе направено от швейцарските им колеги от МОК, които се произнесоха още през май месец по отношение на резултатите от събранието“, припомни Весела Лечева, която бе избрана за председател на БОК на 19-и март, а изборът беше потвърден и след определение от МОК. В момента именно тя и новото Изпълнително бюро са вписани и във всички международни институционални регистри - на Международния олимпийски комитет, Европейските олимпийски комитети, Асоциацията на националните олимпийски комитети.

„Съдът е заринат от искови молби, които са копи пейст. Писани на едно място. Самият факт, че съдът е задръстен с такива молби, показва, че се прави опит институциите да бъдат блокирани и да не могат да работят“, добави тя.

Според Лечева целта е удължаване на управлението на старото ръководство, което няма нито мандат, нито легитимност.

„Сега на 17-и декември предстои дело по исковата молба на Станка Златева. Този съдийски състав не ме е присъединил като заинтересована страна. Това е доста странно, надявам се, че става въпрос за техническа грешка, недоглеждане“, добави Лечева и уточни, че това е единственото до момента дело, в което тя не е страна при положение, че се оспорва именно нейния избор и този на членовете на Изпълнителното бюро. А на въпроса на водещите какво означава това, избраната за председател отговори: „Това означава, че няма да имам право на защита“.

Весела Лечева даде и още детайли около тази искова молба.

„Станка Златева отбелязва , че не е гласувала по време на Общото събрание. Аз се чух с нея, за да разясня, че не аз съм причината, а че към онзи момент не е бил вписана като председател на федерацията по борба. Както и че това не се определя от Весела Лечева, а от мандатната комисия на събранието, съставена от представители на Стефка Костадинова“.

Лечева беше катеторична, че политическата намеса в спорта е недопустима.

„В Брюксел по време на последната ни среща с комисаря за младежта и спорта и президента на МОК Кърсти Ковънтри темата бе точно тази - как да запазим неутралитет от политически и икономически интереси. МОК остава една от най-влиятелните спортни организации именно заради своя неутралитет“, каза още Лечева.

Тя призова членовете на БОК да не влизат в чужди сценарии и отбеляза, че авторитетът на организацията вече търпи изключително сериозни щети в международен план.

„Умолявам колегите към отговорност. Ако смятат, че са използвани в чужди сценарии, нека вземат своето решение“, каза Лечева.

„Протестът на младите хора беше свързан с липсата на справедливост. Това, което и аз пледирам по отношение на Българския олимпийски комитет, е да не допускаме липса на почтеност, несъобразяване с правилата и феърплея“, завърши Весела Лечева, която вече девети месец не може да встъпи в своя четиригодишен мандат.