  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Байерн е в траур заради кончината на легендарен защитник

  • 19 дек 2025 | 16:51
  • 537
  • 0
Германският гранд Байерн (Мюнхен) скърби за смъртта на една от най-големите си легенди. Бившият бранител на тима Петер Куфершмит почина на 83-годишна възраст.

Защитникът игра 11 години за Байерн в периода от 1960 г. до 1971 г. Куфершмит има ключова роля за влизането на баварците в Бундеслигата през 1965 година. Общо той записа 283 официални мача и 4 гола и беше една от най-важните фигури в историята на германския гранд.

От Байерн съобщиха, че Куфершмит е починал спокойно в дома си, заобиколен от семейството си. Той оставя съпругата си Ана, сина Томас и дъщерята Петра.

"Дълбоко сме засегнати от тази новина. Петер Куфершмит е една от личностите, неразривно свързани с поколението на Байерн, върху което са изградени всички успехи до днес. Влизането в Бундеслигата през 1965 г. беше основата за всичко", се казва в изявлението на германския шампион.

Куфершмит беше известен с дълбоката си привързаност към Байерн. Още през лятото той участва в поход около езерото Тегернзе по повод годишнината от влизането в лигата, където беше сърдечно посрещнат от членовете на клуба. В Байерн той игра заедно с легенди като Франц Бекенбауер, Герд Мюлер и Сеп Майер.

Освен влизането в Бундеслигата, той спечели множество трофеи, включително титлата шампион на Германия през 1969 г., Купата на носителите на купи през 1967 г. и три пъти Купата на Германия (1966, 1967, 1969). През 1956 г. той преминава от СВ Гартенщад Трудеринг, намиращ се в покрайнините на Мюнхен, в Байерн, а кариерата си завършва в Австрия, в отборите на Щурм (Грац) и Капфенбергер.

Снимки: Imago

