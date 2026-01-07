Нийл Робъртсън - кариера в цвят и емоция

Нийл Робъртсън участва в поредицата от видеа тип "Моята кариера в цвят и емоция" на споснора на "Мастърс" Johnstone's Paint. В нея снукър звездите обясняват за своите постижения в кариерата и правят препратки към различните бои на компанията.

Ето какво споделя Левичаря от Мелбърн във видеото:

"Здравейте, аз съм Нийл Робъртсън и това е моята кариера в цвят и емоция.

През 1998 година, когато дойдох тук на 16 години, това определено беше отварящо очите преживяване. Със сигурност не бях готов. Изобщо не бях достатъчно добър. Току-що бях напуснал училище. Самото пътуване по света, запознаването с квалификациите и с това как стоят нещата – резултатите не бяха добри, но въпреки това смятам, че натрупах много ценен опит. Ново начало, макар и с най-лошата четка за рисуване в историята. Правя каквото мога с тази твърда като камък четка, която ми дадохте.

През 2002 година изпаднах от тура за втори път. Спомням си как се преместих да живея в Лестър за около шест месеца, играех в същия клуб като Марк Селби и започнах сериозно да се питам дали животът във Великобритания е за мен. Имаше много неща, напълно различни от Австралия, към които не бях сигурен, че ще успея да се адаптирам. Резултатите отново не вървяха както исках. Помня как загубих с 10:9 от Джеймс Рейнолдс в квалификациите за Световното първенство точно на 20-ия си рожден ден, което на практика ме извади от тура. Това беше изключително разочароващ момент. Чувството беше „синьо“.

През 2003 година спечелих Световното първенство до 21 години и се върнах във Великобритания, за да започна наистина успешната си кариера. Тук бих съчетал „ново начало“ и „страст“, защото това ми даде онзи огън да хвана бика за рогата, тъй като реалистично усещах, че това вероятно е последният ми шанс.

През 2006 година спечелих първата си ранкинг титла – Гран при. Това беше и годината, в която за първи път влязох в топ 16. Победата над Рони О’Съливан на четвъртфиналите беше огромен, огромен момент за мен, защото за първи път го побеждавах. По онова време Рони имаше почти недосегаема аура, а за играч като мен това беше колосален успех. В този момент имаше много удовлетворение.

Спечелването на Световното първенство беше абсолютна мечта. В годината, в която станах световен шампион, имаше само шест ранкинг турнира, така че победите се постигаха много трудно. Помня, че спечелих Гран при в началото на сезона и след това Световното първенство – две титли от общо шест турнира. В осминафиналите губех с 11:5 от Мартин Гулд и дори бях напуснал апартамента си, бях се отписал психически от мача. После си казах: „Дай да опитам, да спечеля първите няколко фрейма и да го поставя под напрежение“. Нещата тръгнаха в моя полза и това се оказа катализаторът, който ме изведе до титлата.

Тук емоцията без съмнение е щастие. Кактус в цвят, смесен и с малко „мокър корал“.

Много исках да го постигна преди Световното първенство, но не стигнах далеч в другите турнири. Затова трябваше да направя седем стотачки на Световното първенство. Срещу Роби Уилямс в първия кръг бях по график, после направих още няколко срещу Марк Алън. Започна да изглежда, че ще остана на 99. Когато го направих, мисля, че беше във фрейм, с който изравних за 11:11. Облекчението беше невероятно – никога не съм изпитвал нещо подобно. Ревът от трибуните беше нереален, подобен на този, когато направих 147 в „Крусибъл“.

Трябваше да отложим сватбата няколко пъти заради ковид, а когато най-сетне се състоя, това беше първият момент, в който много от нашите приятели и роднини можеха отново да се съберат в социална среда. В много отношения това не беше просто празник на нашата сватба, а празник на завръщането към социалния живот. Беше невероятно. Снимките са прекрасни, Мила изглеждаше зашеметяващо. Кактус в цвят.

През 2024 година загубих от Джей Би Джоунс – „упорити дървета“, предполагам – чиста фрустрация. Определено беше разочароващо да пропусна участие в „Крусибъл“. Този сезон започна зле и сякаш ставаше все по-зле. Но по много причини този мач вероятно беше едно от най-добрите неща, които са ми се случвали в кариерата, защото оттогава нататък започнах да не оставям нито един камък необърнат в подготовката си.

Получаването на Медала на Ордена на Австралия беше без съмнение най-гордият момент в кариерата ми. Като дете помня как виждах имена като Стив Дейвис и Стивън Хендри с отличия до тях. Да получа обаждането, че съм номиниран, беше изключително вълнуващо, а когато научих, че ще получа наградата, беше невероятно. Сега мога да имам тези инициали до името си. Следващата ми мисия е отново да се върнат титлите до имената на играчите на таблата, защото не знам защо в последните години ги махнаха. Според мен това е красив начин да се отдаде признание на състезателите в нашия спорт.

Тук има цял куп емоции. Звучи странно, но това е първият път, в който повеждах срещу Рони, а той се върна по такъв начин, с такава решителност да спечели. Поведението му около масата, всичко – виждах колко отчаян беше да победи. Присъствието му беше много силно и аз трябваше да му отговоря със същата енергия. В снукъра не тичаме по терена и не влизаме в шпагати, но физическото присъствие и психологическата битка са също толкова важни. Малцина могат да се мерят с него в това, затова трябваше да го направя.

Имаше щастие от победата, но и огромно удовлетворение. Начинът, по който той се върна от 7:2 до 7:7, въпреки че почти не бях направил грешка, беше невероятен. В един миг всичко беше изравнено. Двама велики състезатели дадоха всичко от себе си, а в края две страхотни серии в последните два фрейма решиха мача. Виждате облекчението и удовлетворението от това да устоиш на напрежението и да победиш."