Втори максимум за 2026 година

  • 9 яну 2026 | 11:39
  • 235
  • 0
Втори максимум за 2026 година

Матю Селт направи първия в кариерата си максимален брейк от 147 точки по време на мача си срещу Сяо Гуодонг от Шампионатната лига (варианта с покани).

Това е 18-ият максимум през сезона до момента и съответно увеличаващ рекордния брой досега. В историята на снукъра пък перфектната серия на Селт е номер 235. През 2026 година вече видяхме два максимума, след като и Крис Уейклин реализира 147 в самото начало на януари.

Иначе преди това група 3 на Шампионатната лига беше спечелена от Съ Дзяхуей, който се присъединява към другите двама победители досега Том Форд и Елиот Слесър. Група 4 се разиграва до днес (петък) с участието на Джао Синтонг, Кайрън Уилсън, Нийл Робъртсън, Бен Ууластън, Селт и Сяо.

