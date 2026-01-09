Втори максимум за 2026 година

Матю Селт направи първия в кариерата си максимален брейк от 147 точки по време на мача си срещу Сяо Гуодонг от Шампионатната лига (варианта с покани).

Това е 18-ият максимум през сезона до момента и съответно увеличаващ рекордния брой досега. В историята на снукъра пък перфектната серия на Селт е номер 235. През 2026 година вече видяхме два максимума, след като и Крис Уейклин реализира 147 в самото начало на януари.

Иначе преди това група 3 на Шампионатната лига беше спечелена от Съ Дзяхуей, който се присъединява към другите двама победители досега Том Форд и Елиот Слесър. Група 4 се разиграва до днес (петък) с участието на Джао Синтонг, Кайрън Уилсън, Нийл Робъртсън, Бен Ууластън, Селт и Сяо.