Дончич избухна срещу Юта, нареди се рамо до рамо с Коби Брайънт

  • 19 дек 2025 | 10:19
Лука Дончич блесна при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Юта Джаз със 143:135 тази нощ. Изключителният словенец записа 45 точки, 14 асистенции и 11 борби, потвърждавайки, че през този сезон е почти неудържим. Към статистиката си добави и пет откраднати топки.

Веднага след двубоя статистиците изтъкнаха факта, че Дончич е станал едва третият играч в историята на прочутия франчайз, който е постигнал трипъл-дабъл с 45 или повече отбелязани точки. Преди Дончич, това са правили единствено Елджин Бейлър (два пъти) и легендарният Коби Брайънт.

Отборът на Юта игра без своя най-добър реализатор Лаури Марканен, който отсъстваше поради контузия на слабините. От друга страна, на Лейкърс липсваха основните титуляри Деандре Ейтън, който не играе заради проблеми с лакътя, както и Остин Рийвс, поради контузия на прасеца.

Кейонте Джордж отбеляза 33 точки, което е третият му пореден мач с над 30 точки. Новобранецът Ейс Бейли добави 19 точки за Юта, която този сезон все още не е успяла да запише три поредни победи. Лейкърс триумфираха за трети път в последните четири мача, въпреки че в този двубой допуснаха най-много точки за сезона. Лос Анджелис Лейкърс вече са четвърти в Западната конференция с баланс 19-7, докато Юта е на 12-то място с 12-16.

