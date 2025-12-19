Популярни
Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"
  Маверикс спечелиха зрелищен мач срещу Пистънс

Маверикс спечелиха зрелищен мач срещу Пистънс

  • 19 дек 2025 | 09:54
  • 463
  • 0
Маверикс спечелиха зрелищен мач срещу Пистънс

Далас Маверикс спечели драматичния мач срещу Детройт Пистънс, надделявайки в продълженията със 116:114.

Пистънс направиха впечатляващ обрат в четвъртата част, изравнявайки резултата и пращайки мача в допълнителните пет минути. Въпреки това, в продължението Далас Маверикс показаха по-голямо хладнокръвие и си осигуриха победата.

Герой за победителите беше Купър Флаг, който завърши мача с 23 точки, 10 борби и 4 асистенции. Антъни Дейвис добави 15 пункта.

От страна на Пистънс Кейд Кънингам записа третия си трипъл-дабъл за сезона, напускайки паркета с 29 точки, 10 борби и 10 асистенции. Джейлън Дюрен добави 17 точки и 13 борби.

Пистънс играха без двама титуляри през по-голямата част от вечерта. Аусар Томпсън беше изгонен в края на първото полувреме, след като оспори нарушение и осъществи контакт със съдията Джон Гобъл, а Дънкан Робинсън напусна, след като контузи коляното си в началото на третия период.

Преди мача треньорът на Маверикс Джейсън Кид заяви, че все още не може да планира завръщането на деветкратния участник в Мача на звездите Кайри Ървинг след претърпяната операция на предна кръстна връзка миналия март

"След месец ще ви дадем актуална информация“, каза Кид.

