Гледай на живо

Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
  Тъжна вест: Отиде си една от легендите на баскетбола в Шумен

Тъжна вест: Отиде си една от легендите на баскетбола в Шумен

  • 19 дек 2025 | 12:27
  • 177
  • 0
Тъжна вест: Отиде си една от легендите на баскетбола в Шумен

Гроздалин Грозданов – една от легендите на баскетбола в град Шумен, ни напусна, съобщават от БК Шумен на официалния си сайт. "Той бе дългогодишен треньор в баскетболната школа на нашия клуб, председател на клуба, треньор извел множество отбори до купи и медали на републикански и ученически първенства! Грозданов чества своя 80-годишен юбилей само преди месец и половина и неговото име свързваме с огромна част от историята на баскетбола в град Шумен.

Опелото ще се състои утре – 20 декември от 11:00 ч. в траурната зала на Гробищен парк Шумен.

Изказваме съболезнования на всички роднини, приятели, съотборници, състезатели и колеги на Гроздалин!

Почивай в мир, Тренер!", пишат от клуба по повод тъжната вест.

Снимка: shumenbasket.org

Екипът на Sportal.bg изказва своите съболезнования към близките и семейството на Гроздалин Грозданов!

